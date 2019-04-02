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Fortnite 8.20.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar!

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TEKNOLOJİ  | 02.04.2019 07:26 | Son Güncelleme

Fortnite 8.20.1 güncellemesi ile oyunda yaşanan hataların büyük bir bölümü giderildi. Fortnite 8.20.1 güncellemesi ile PC, PS4, XB1, Switch ve mobilde düzeltilen hataların tamamı haberimizde.

Fortnite 8.20.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar!

Epic Games, Fortnite için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fortnite 8.20 güncellemesini sunan Epic Games, bu güncelleme ile oyunda sorunların oluşmasına neden olmuştu. Epic Games, hızlı bir şekilde bu sorunları düzeltmek için bugün bir güncelleme yayınladı.

Bu güncellemenin PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android için geldiğini belirtelim.

Battle Royale

Seyirci oyundan çıksa bile, izlediği oyuncu için kendisini izleyen seyirci sayısının güncellenmemesi sorunu giderildi.

Arena oyun modunda, grup lideri daha düşük bir ligdeyken, oyuncuların doğru lig seviyesinde sıraya girmelerine engel olan bir sorun giderildi.

Zehirli Ok Tuzaklarının belirli duvar çeşitlerinin arkasına saklanabilmesine imkân tanıyan bir sorun giderildi.

Eğer duvara bir merdiven yapısı ekliyse, duvara tuzak yerleştirmeye engel olan bir sorun giderildi.

Bir Çılgın Dans Bombası’nın hedefi olan oyuncuların, Vantuzlu Top’tan inmemesini sağlayan bir sorun giderildi.

Arkadaş davetlerinin sosyal panelinde görünmesine engel olan bir sorun giderildi.

Kreatif

Yeniden boyutlandırılan Yaratık Çıkma Yerlerinin doğru menzilde etkinleşmemesi sorunu giderildi.

Birden fazla kez kopyalama yapıldıktan sonra, Telefon aracının bir yerine iki ışın çıkarması sorunu giderildi.

Oyun başlamadan önce, Buz Bloku ve Zıplatan Kare gibi hasar vermeyen tuzakların çalışmasına engel olan sorun giderildi.

v8.20 yamasından önce bir Ada’ya yerleştirilmiş tüm Vantuzlu Top araçlarının hızlandırmayı kullanamaması sorunu giderildi.

Hasar açıldığında, araçların Müzik Sıralayıcı’dan hasar almasını engelleyen sorun giderildi.

Dünyayı Kurtar!

X Nerede Hazine Orada alt görevi yeniden etkinleştirildi.

X Nerede Hazine Orada görevinin, oyuncuların sırt çantasından eşyalar silmesi sorunu giderildi.

M.E.R.K.E.Z.’in oyuncuların inşa ettiği yapıların üzerinde görüntülenmesine sebep olan sorun giderildi.

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Anahtar Kelimeler:
fortnite oyun güncelleme

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