Fortnite 8.30 güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games bugün Fortnite oyuncularının karşısında 8.30 güncellemesi ile çıktı. Uçan Patlayıcılar modunu oyuna ekleyen firma, Canlandırma Minibüsü ile oyunculara keyif dolu dakikalar sunacak gibi görünüyor. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android için aynı anda çıkan güncelleme ile özellikle mobil taraftaki sorunların büyük bir bölümü de gideriliyor. Biz de sizler için güncelleme ile gelen yenilikleri ve düzeltilen hataları bir araya getirdik. Bakalım Fortnite 8.30 güncellemesinin içeriği hoşunuza gidecek mi? Uçan Patlayıcılar modu



Uçan Patlayıcılar modunda; Şiddetli Patlayıcılar SSM’nin gümbür gümbür eğlencesini Sırt Roketleriyle birleştiriyor.

Bu modda yalnızca patlayıcı silahlar bulunabilir. Yer ganimeti zulalarından zaman zaman Sırt Roketleri çıkacak. Sırt Roketleri yalnızca bu Battle Royale modunda bulunacak. Fırtınanın bekleme süresi azaltıldı. Roket Mühimmatı sınırı 120 olarak belirlendi. Silahlar ve eşyalar



Canlandırma Minibüsü ve Kartları Canlandırma Minibüsleri haritanın başlıca bölgelerine yerleştirildi.

Takım üyeleri artık avlandığında Canlandırma Kartı düşürecek. Bu kart diğer takım arkadaşları tarafından alınabilecek. Canlandırma Minibüsleri ve Kartları, Tekli modda, büyük takımlı SSM’lerde ve yeniden doğma özelliğinin bulunduğu modlarda devre dışı olacak. Canlandırma Kartları, yere düştükten sonra 90 saniye yok olmayacak. Yerden alma süresi: 0,5 saniye. Canlandırma Minibüsü’ne Canlandırma Kartlarını verdikten sonra kartını aldığınız takım arkadaşlarınızın hepsi birer birer mücadeleye döner. Toplanan Canlandırma Kartları, kartı kimin aldığı fark etmeksizin herhangi bir takım üyesi tarafından minibüslere götürülebilir.

Etkileşim süresi: 10 saniye. Bir Canlandırma Minibüsü kullanıldıktan sonra bekleme süresi devreye girer ve tekrar kullanılması için 120 saniye beklenmesi gerekir. Canlandırılan takım üyeleri oyuna şunlarla döner: 100 Can 1 Yaygın Tabanca 36 Hafif Cephane 100 Ahşap Piyade Tüfeği Hasar 40/42’den 38/40’a düşürüldü. Azami menzilde hasar azaltma uygulandığında verdiği hasar 26/28’den 32/34’e çıkarıldı.

Zehirli Ok Tuzağı’nın zamanla verdiği hasarlar artık kameranın sürekli titremesine sebep olmayacak. Oynanış



Korsanların Hediyesi Etkinliği 10 Nisan ile 15 Nisan arasına her gün farklı bir Sınırlı Süreli Mod ile karşılaşacaksınız. Oyun içi ödüller kazanmak için hemen adaya atlayın ve herkese açık görevleri tamamlayın. Bu etkinlik süresince Hazine Haritaları’nın ortaya çıkma oranı arttırıldı: Yer Ganimeti: Çıkma olasılığı %.25’ten %.5’e çıkarıldı. Sandıklar: Çıkma olasılığı %1.55’ten %3.05’e çıkarıldı. Mac ve PC’de tüm ekran oranları artık aynı dikey görüş alanına sahip olacak. Yakın gelecekte, rekabetçi oyun modları söz konusu olduğunda ultra geniş monitörler 16:9 oranına sınırlanacak. Yapı inşa etmek ve düzenlemek için farklı oyun kumandası hassasiyetleri eklendi. Planörleri Yeniden Açan Eşya, “Tek Kullanımlık Eşyaları Otomatik Olarak Sağa Al” ayarı etkin olduğunda diğer tek kullanımlık eşyalar gibi sağ tarafa alınacak. Planörle uçarken kısayol çubuğundaki eşyalar arasında geçiş yapma özelliği eklendi.

İsabet işaretleri artık sunucudan yetkilendirilecek. Atış isabet ettiğinde, isabet işaretleri görünse de hasar uygulanmadığına dair geribildirimler aldık. Bu yüzden de artık sunucu hedefin vurulduğunu onaylamadan isabet işaretleri görünmeyecek. Oyuncular keskin nişancı tüfeğinden hasar aldığında hasar alma animasyonunun tetiklenmemesine sebep olan sorun çözüldü. Fırtınanın hasar verme şekli değiştirildi. Artık oyuncular fırtınanın içinde kaldıklarında hasar almadan önce belli bir süre geçmesi gerekecek. Fırtınaya girdikten 1 saniye sonra ilk hasar alma başlayacak. Performans iyileştirmeleri



Oyuncuların yapıları bulanık gördüğü durumları azaltmak adına Switch ve Xbox One’da yapıların yüklenme performansı iyileştirildi. Switch’teki kaplama yükleme performansı ve sanal makine ram kullanma miktarı iyileştirildi. Tuzakların çalışma performansı iyileştirildi. Görevler ekranının kullanıcı arayüzü performansı iyileştirildi. Mobil



Menü butonu gibi gösterge paneli öğeleri artık Gösterge Paneli Düzen Aracı’ndaki ekranda sürüklenmeyecek.