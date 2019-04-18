Fortnite 8.40 güncellemesi bugün indirime sunuldu

Fortnite 8.40 güncellemesi ile oyuna zafer göklerdedir modu ve kızartma cephesi modu ekleniyor. Sınırlı süreyle sunulan bu modların yanında silah ve eşyalarda da iyileştirmeler yapılıyor. Bakalım bu güncelleme ile oyuna hangi yeni özellikler eklenmiş?

Zafer göklerdedir modu

Mod Detayları



Zafer Göklerdedir, yalnızca Çiftli oynanabilen bir mod olarak kalkış yapıyor.

Uçakların üç canı var ve oyuncular uçaklarının son canı gidene kadar yeniden doğma özelliğine sahipler.

Yere dokunan oyuncular anında avlanacak.

Uçakla birkaç saniyeden daha uzun süre yerde kalırsanız uçak patlayacak; siz en iyisi havada kalın!

Başka bir takımın uçağını ele geçirdiğinizde o uçağın kalan canı sizin uçağınızın canına eklenecek (ve uçağı kaybeden oyuncuların canını bir azaltacak).

Burada fırtına alçalmakta olan bir tavan gibi hareket ederek maç sırasında giderek alçalacak. Maçın sonlarına doğru çok yükseklerde uçayım demeyin!

Gökyüzünden beş farklı nadirlik çeşidinden sandıklar düşecek. Bu sayede, oyuncular daha iyi silahlar bulabilir ve hatta uçağın silahlarına kısa süreliğine takviye yapabilir.