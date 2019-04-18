Fortnite 8.40 güncellemesi bugün indirime sunuldu

Fortnite 8.40 güncellemesi ile oyuna zafer göklerdedir modu ve kızartma cephesi modu ekleniyor. Sınırlı süreyle sunulan bu modların yanında silah ve eşyalarda da iyileştirmeler yapılıyor. Bakalım bu güncelleme ile oyuna hangi yeni özellikler eklenmiş?
Mod Detayları
Zafer Göklerdedir, yalnızca Çiftli oynanabilen bir mod olarak kalkış yapıyor.
Uçakların üç canı var ve oyuncular uçaklarının son canı gidene kadar yeniden doğma özelliğine sahipler.
Yere dokunan oyuncular anında avlanacak.
Uçakla birkaç saniyeden daha uzun süre yerde kalırsanız uçak patlayacak; siz en iyisi havada kalın!
Başka bir takımın uçağını ele geçirdiğinizde o uçağın kalan canı sizin uçağınızın canına eklenecek (ve uçağı kaybeden oyuncuların canını bir azaltacak).
Burada fırtına alçalmakta olan bir tavan gibi hareket ederek maç sırasında giderek alçalacak. Maçın sonlarına doğru çok yükseklerde uçayım demeyin!
Gökyüzünden beş farklı nadirlik çeşidinden sandıklar düşecek. Bu sayede, oyuncular daha iyi silahlar bulabilir ve hatta uçağın silahlarına kısa süreliğine takviye yapabilir.
Sandığın içindekileri almak için uçarak içinden geçmeniz yeterli.
Eğer oyuncular içinde aynı veya daha kötü kaliteye sahip bir silah olan sandıktan ganimet alırsa ek cephaneyi de alırlar.
Daha yüksek kaliteli silahlar içeren sandıklarda taşınan silah otomatik olarak değişir.
Havada uçan tamir çantaları da bulabileceksiniz. Bunlar hasar almış uçakları tamir eder, oyunculara can ve kalkan kazandırır.
Mod Detayları
Maçın ilk dakikalarında haritanın tam ortasında aşılamayan bir bariyer bulunacak. Maç başladıktan birkaç dakika sonra haritanın altından lav yükselmeye başlayacak.
İki takımın tarafında da haritanın merkezine yakın yerde, inşaat halinde birer restoran olacak. Restoranların içindeyse takımları temsil eden dev maskotlar duracak.
Maskotunun kafası parçalanan takım avlandıktan sonra yeniden doğma hakkını kaybedecek.
Oyuncular bariyerin geçilmez olduğu süreyi restoranlarının etrafına güçlü kaleler inşa etmek için kullanmalılar.
Duvar indiği anda onlar sizin maskotunuzu parçalamadan hamle yapıp onlarınkini yerle bir etmelisiniz!
Maçın en başında özel kırmızı mühimmat destekleri inecek. İçlerinde bir sürü silah, cephane, tek kullanımlık eşya, tuzak ve yüzlerce metal yapı malzemesi bulunacak.
Avlanan oyuncular, çantalarındaki eşyaları düşürmeden yeniden doğacak ama bir miktar cephane ve kaynak düşürecek.
Toplama aletiyle normalden %100 daha fazla kaynak toplanacak.
Yerde bulunan yapı malzemeleri öbek başına 30’dan 50’ye yükselecek.
Bu modda patlayıcı silahlar ve eşyalar bulunmayacak.
Her saniye oyuncuların çantasına küçük bir miktar yapı malzemesi eklenecek.
Restoranlar artık çok daha yüksekteler; yani, oyuncular yapı inşa ederek daha yükseğe çıkmak zorunda kalacak.
Yumurta Fırlatıcı
Milyonların sevgilisi, yumurtalı Bomba Atar geri döndü!
Bomba Atar yalnızca görsel olarak değiştirildi.
Piyade Tüfeği
Piyade Tüfeği’nin Destansı ve Efsanevi çeşitleri eklendi.
42/44 hasar verir.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.
Orta boy cephane kullanır.
Artık köpekleri ve diğer sadık dostları sevebilirsiniz!
Savaş Bileti’nin Arkadaş TP’si bonusu güncellendi!
Grubunuzdaki arkadaşlarınıza ayrı ayrı az miktarda TP Takviyesi vermek yerine artık bir veya daha fazla arkadaşınızla grup olduğunuzda daha fazla TP Takviyesi kazanacaksınız.
Toplam TP Bonusu miktarı aynı kalacak (%120) ve artık etkin tutması daha kolay olacak.
Kısaca, kaç arkadaşınızla oynarsanız oynayın, tüm oyuncuları Savaş Bileti’ne sahip olan bir ekiple oynamış kadar TP kazanacaksınız.
Bazı durumlarda 8. Sezon videosunun oynatılmamasına sebep olan sorun çözüldü.
Adadaki kamp ateşlerinin altındaki zemin kırılırsa kamp ateşlerinin kıvılcımları havada asılı kalıyordu; bu sorun çözüldü.
Hindistancevizlerinin işaretlenmesine engel olan sorunu çözüldü.
Kullandığınız malzeme türü bittiğinde turbo inşa birden durabiliyordu; buna sebep olan sorun çözüldü.
Tuzakların duvarın içerisine yerleştirilerek zor görünür hale gelmesine imkân tanıyan hata giderildi.
Tuzakların otomatik yerleştirilirken tutarsız yerlere konulmasına sebep olan hata giderildi.
Özel tuşlara atanan “ifadelerin” oynatılamamasına sebep olan sorun çözüldü.
“Son İfadeyi Oynat” butonu en son kullanılmış bir ifade yokken kullanıldığında ortaya çıkan sorun giderildi; artık varsayılan yuvadaki ifadeyi oynatacak.
Varsayılan ve özelleştirilmiş gösterge panellerindeki Vantuzlu Top kontrolleri güncellendi.
Özel gösterge paneli ayarları kullanan oyuncular, Vantuzlu Top’a özel ayarları Gösterge Paneli Düzen Aracı’nda bulabilir.
Aynı araçtaki oyuncular artık diğer oyuncuların görsel işitsel isabet işaretlerini görmeyecek.
Android uygulamasının simgesi yanlış görünüyordu; bu sorun çözüldü.
Seyirci modundayken Sesli Sohbet özelliğinde yaşanan sorun giderildi.
Seyirci modundayken artık Bas Konuş butonu görünür olacak.
Araçlardayken Otomatik Koşu’nun etkinleştirilmesine engel olan sorun çözüldü.
Canlandırma Kartı’nın açıklaması yoktu; açıklama eklendi.
Arena’nın genel bakış paneli görüntülenemiyordu; bu sorun çözüldü.
FPS sayacının iki kere görünmesine sebep olan sorun çözüldü.
Çanta kısayol çubuğunda silah simgesinin zaman zaman görünmemesine sebep olan sorun çözüldü.
Bir Kreatif adasındayken kaplamaların esnetilmiş gibi görünmesine sebep olan sorun çözüldü.
Araçlarla ilgili belirli komutların yanında tik işareti görünmesine sebep olan sorun çözüldü.
Fırtınanın ilk kapanma evresinde, çöl bölgesinde ikinci bir fırtınanın ortaya çıkmasına sebep olan sorun çözüldü.
Bazı sandıkların açılamamasına sebep olan sorun çözüldü.
Zayıf kablosuz bağlantının oynanışı etkilemesi ve bazen bağlantı kopmalarına sebep olmasıyla ilgili bazı sorunlar çözüldü.
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