Fortnite 9.41 içerik güncellemesi yayınlandı

Epic Games bugün sürpriz bir şekilde Fortnite 9.41 içerik güncellemesini yayınladı. Yeni silah ve eşyaları oyuna ekleyen firma, oyunda yaşanan sorunların büyük bir bölümünü de çözüyor. Oyuna eklenen özellikler arasında en dikkat çekeni ise PiP oluyor.

Resim içinde resim özelliği sayesinde oyundan çıkmadan canlı yayınları izleyebiliyorsunuz. Bu özellik şimdilik Fortnite World Cup Pro-Am turnuvasında kullanılabiliyor.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil platformlar için çıkan güncelleme ile gelen yenilikleri bir araya getirdik. Bakalım bu içerik güncellemesi bizlere neler sunuyor?

Fortnite 9.41 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

Silahlar ve eşyalar

Fırtına Gözcüsü Keskin Nişancı Tüfeği

Bu keskin nişancı tüfeğinin dürbününde, yaklaşmakta olan fırtına çemberlerini haritada belirmeden önce gösterebilen bir hava durumu haritası var.

Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

Hasar: 81/85

Kafadan Vuruş: 202/212

Saniyede 1,1 mermi ateşler.

Ağır cephane kullanır.

Yeniden Doldurma Hızı: 2,84 sn/2,7 sn.