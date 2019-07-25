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Fortnite 9.41 içerik güncellemesi yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 25.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

Peki, Fortnite 9.41 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler neler? İşte detaylar!

Fortnite 9.41 içerik güncellemesi yayınlandı

Epic Games bugün sürpriz bir şekilde Fortnite 9.41 içerik güncellemesini yayınladı. Yeni silah ve eşyaları oyuna ekleyen firma, oyunda yaşanan sorunların büyük bir bölümünü de çözüyor. Oyuna eklenen özellikler arasında en dikkat çekeni ise PiP oluyor.

Resim içinde resim özelliği sayesinde oyundan çıkmadan canlı yayınları izleyebiliyorsunuz. Bu özellik şimdilik Fortnite World Cup Pro-Am turnuvasında kullanılabiliyor.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil platformlar için çıkan güncelleme ile gelen yenilikleri bir araya getirdik. Bakalım bu içerik güncellemesi bizlere neler sunuyor?

Fortnite 9.41 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

Silahlar ve eşyalar

Fırtına Gözcüsü Keskin Nişancı Tüfeği

Bu keskin nişancı tüfeğinin dürbününde, yaklaşmakta olan fırtına çemberlerini haritada belirmeden önce gösterebilen bir hava durumu haritası var.

Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

Hasar: 81/85

Kafadan Vuruş: 202/212

Saniyede 1,1 mermi ateşler.

Ağır cephane kullanır.

Yeniden Doldurma Hızı: 2,84 sn/2,7 sn.

Doğum Günü Hediyeleri

Efsanevi nadirlikte.

Yer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda, mühimmat desteklerinde ve lamalarda bulunabilir.

Arena ve Turnuva modlarında bulunmaz.

Her biri, altı ganimet paketinden birini içerir.

Doğum Günü Pastası

Çeşitli bölgelerin çevresinde bulunabilir.

Arena ve Turnuva modlarında bulunmaz.

5 Can ve 5 Kalkan verir.

Doğum Günü Pastaları ve Doğum Günü Hediyeleri, 25 Temmuz’da oyunda olacak.

Oynanış

Son Şans Görevleri

    1. Sezon Son Şans Görevleri ile ödül ve TP kazan. Daha fazla detay için hemen oyuna dal!

Kullanıcı arayüzü

PiP (Picture-in-Picture veya “Görüntü İçinde Görüntü”) Yayın İzleme

Fortnite lobisine girerek Fortnite World Cup Pro-Am ve Finalleri izlemeye başla. Hem de oyundayken! Favori yarışmacılarının seninle birlikte zafer kazanmaya çalışmasını izle.

Oynanış

Hata Düzeltmeleri

Oyuncular artık oyun içerisinde önceden hazırlanmış yapıları düzenleyebilir.

Paralar artık düzenleme modunda bir oyun bittikten sonra kaybolmayacak.

Hazır yapılar

4 Yeni Film Seti Hazır Yapısı

Film Seti Deposu

Film Seti Helikopter Enkazı

Film Seti Limanı

Film Seti Seremonisi

3 Yeni Galeri

Film Seti Galerisi

Film Seti Nesneleri Galerisi

Doğa Ağaç Galerisi B

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games güncelleme Fortnite 9.41

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