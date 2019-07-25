Fortnite 9.41 içerik güncellemesi yayınlandı

Epic Games bugün sürpriz bir şekilde Fortnite 9.41 içerik güncellemesini yayınladı. Yeni silah ve eşyaları oyuna ekleyen firma, oyunda yaşanan sorunların büyük bir bölümünü de çözüyor. Oyuna eklenen özellikler arasında en dikkat çekeni ise PiP oluyor.
Resim içinde resim özelliği sayesinde oyundan çıkmadan canlı yayınları izleyebiliyorsunuz. Bu özellik şimdilik Fortnite World Cup Pro-Am turnuvasında kullanılabiliyor.
PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil platformlar için çıkan güncelleme ile gelen yenilikleri bir araya getirdik. Bakalım bu içerik güncellemesi bizlere neler sunuyor?
Fortnite 9.41 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler
Silahlar ve eşyalar
Fırtına Gözcüsü Keskin Nişancı Tüfeği
Bu keskin nişancı tüfeğinin dürbününde, yaklaşmakta olan fırtına çemberlerini haritada belirmeden önce gösterebilen bir hava durumu haritası var.
Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.
Hasar: 81/85
Kafadan Vuruş: 202/212
Saniyede 1,1 mermi ateşler.
Ağır cephane kullanır.
Yeniden Doldurma Hızı: 2,84 sn/2,7 sn.
Doğum Günü Hediyeleri
Efsanevi nadirlikte.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda, mühimmat desteklerinde ve lamalarda bulunabilir.
Arena ve Turnuva modlarında bulunmaz.
Her biri, altı ganimet paketinden birini içerir.
Doğum Günü Pastası
Çeşitli bölgelerin çevresinde bulunabilir.
Arena ve Turnuva modlarında bulunmaz.
5 Can ve 5 Kalkan verir.
Doğum Günü Pastaları ve Doğum Günü Hediyeleri, 25 Temmuz’da oyunda olacak.
Oynanış
Son Şans Görevleri
Kullanıcı arayüzü
PiP (Picture-in-Picture veya “Görüntü İçinde Görüntü”) Yayın İzleme
Fortnite lobisine girerek Fortnite World Cup Pro-Am ve Finalleri izlemeye başla. Hem de oyundayken! Favori yarışmacılarının seninle birlikte zafer kazanmaya çalışmasını izle.
Oynanış
Hata Düzeltmeleri
Oyuncular artık oyun içerisinde önceden hazırlanmış yapıları düzenleyebilir.
Paralar artık düzenleme modunda bir oyun bittikten sonra kaybolmayacak.
Hazır yapılar
4 Yeni Film Seti Hazır Yapısı
Film Seti Deposu
Film Seti Helikopter Enkazı
Film Seti Limanı
Film Seti Seremonisi
3 Yeni Galeri
Film Seti Galerisi
Film Seti Nesneleri Galerisi
Doğa Ağaç Galerisi B
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