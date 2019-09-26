Fortnite’a Batman temalı eşyalar ve kıyafetler eklenecek

Gotham Şehri‘ni Fortnite’a getiren Epic Games, pelerin ile uçma imkanı sunuyor. Oyunda yer alan Batman Grapnel Gun ve Patlayıcı Batarang eşyaları ile rakiplerinizi havaya uçurabileceksiniz.

Diğer Batman temalı kozmetiklere ek olarak, bu pakette Batman Çizgi Roman Kıyafeti ve Kara Şövalye Filmi Kıyafeti de bulunuyor. Kutlamalar boyunca mağazaya da Batman temalı başka içerikler gelecek; hatta içlerinde Batman ile mazisi olan kedi karakter Catwoman da var.

Kahraman görevlerini 1 Ekim’e kadar tamamlayarak adayı tehlikeden kurtarmanız gerekiyor. Gotham Şehri Görevlerini tamamladığınızda Catwing planörü de dahil birçok ücretsiz ödül kazanacaksınız.

Batman teması için Fortnite’ın 10.31 güncellemesini yüklemeniz gerekiyor. Son olarak bu güncellemenin PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil platformlara geldiğini belirtelim.

Batman temalı Fortnite işte böyle görünüyor.

