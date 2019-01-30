Fortnite artık Android’de de 60 FPS’te çalışıyor!

Fortnite, güncellemeleri ile her hafta oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda iOS cihazlarda 60 FPS desteğini sunan Fortnite, şimdi de seçili Android telefonlarda bu desteği sunmaya başladı. Ancak 60 FPS’te oyunu oynamanın batarya ömrünü kısaltacağını belirtmekte fayda var.

Yeni silah ve eşyaların da eklendiği Fortnite 7.30 güncellemesi PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarına eş zamanlı olarak geldi. Aşağıdan güncelleme ile gelen öne çıkan yeniliklere ulaşabilirsiniz.

Fortnite 7.30 güncellemesi ile gelen yenilikler

Silahlar ve eşyalar

Donduran El Bombası

oDonduran El Bombası oyuncuları geri itmekle kalmayacak, ayaklarını dondurarak kaymalarına da sebep olacak.

oDonduran El Bombası isabet ettiğinde takım arkadaşlarının ve rakiplerin ayakları, araçlarınsa tekerleri 7 saniye süreyle buz tutar.

oÜçlü yığınlar halinde düşer.

Azami yığın sayısı altıdır.

oSıradışı nadirlikte.

oYer ganimetlerinde ve otomatlarda bulunabilir.

Sıcacık Kamp Ateşi’nin Görünümü

oSıcacık Kamp Ateşi’nin görsel efektlerini geliştirdik. Artık yanıp yanmadığını daha net anlayabileceksiniz.

Mahzene Kaldırılanlar

oSürgülü Keskin Nişancı Tüfeği

oSeri Atışlı Tüfek

oAğır Pompalı Tüfek

oHafif Makineli Tüfek

Yaygın, Sıradışı ve Nadir

Mahzenden Çıkarılanlar

oSusturuculu Hafif Makineli Tüfek

Yaygın, Sıradışı ve Nadir

Çifte Tabanca’nın yer ganimetlerinden düşme ihtimali %2,24’ten %1,38’e düşürüldü.

Hata Düzeltmeleri

Balonlar artık araçlarla iç içe geçmeyecek.

oBazen bir aracın içindeyken balon kullanıldığında araç zarar görebiliyordu. Bu sorun da böylece çözülmüş oldu.

Oynanış

Elma ve mantarlara bellek ve ağ iyileştirmesi yapıldı.

Oyuncular bir araçla avlandığında veya yere düşürüldüğünde avlama ekranında görünecek özel mesajlar eklendi.

Düzenleme Gecikmesi

oİstemci tarafındaki düzenleme geliştirmeleri yeniden etkinleştirildi.

oBu geliştirmeler neden oldukları girdi hatası sebebiyle 7.20 yamasında devre dışı bırakılmıştı.

Sinsi Kardan Adam’a dönüşmüş oyuncuların dışarıda kalan ayaklarına isabet eden Çılgın Dans Bombası’nın işe yaramamasına sebep olan sorun çözüldü.

Çantadaki diğer yuvalardan birinde başka bir Sinsi Kardan Adam varken son kullanım hakkı kalan Sinsi Kardan Adam’ın kullanılır kullanılmaz bozulmasına sebep olan sorun çözüldü.

Otobüsten atladıktan sonra planörü açma tuşuna basılı tutulduğunda planörün olması gerekenden daha alçak bir noktada otomatik olarak açılmasına sebep olan sorun çözüldü.

X-4 Fırtınakanat’ın can göstergesinin bazen görünmemesine sebep olan sorun çözüldü.

Hemen yanlarına Sinsi Kardan Adam fırlatılan oyuncuların Sinsi Kardan Adam’ın içinde takılıp kalmasına sebep olabilecek sorun çözüldü.

Sandıklardan ve Yer Ganimetlerinden kazanılan malzeme miktarı 20’den 30’a çıkarıldı.

Mühimmat Desteklerinden alınan malzeme miktarı 40’tan 60’a çıkarıldı.

Hata Düzeltmeleri

Nişan Alma Yardımı artık rakiplerin bindiği aracın kasasını değil, araçtaki rakipleri hedef alacak.

Oyun kumandası kullanırken tuzaklardan silahlara hızlıca geçiş yapmak, oyuncuların istekleri dışında ateş etmesine veya kazma savurmasına sebep olmayacak.

Mühimmat Desteği balonları artık çevre hasarı alacak (Fırtınakanat silahlarından veya patlayıcılardan gelen hasar dahil).

Bir duvar parçasının yerleştirilebiliyor gibi göründüğü halde inşa edilememesine sebep olabilen sorun çözüldü.

Başka bir oyuncu daha Çelik Halat’a bindiğinde oyuncu kamerasının bozulmasına sebep olan sorun çözüldü.

Çelik Halat’ın yakınında araç kullanırken hız takviyesi görsel efektlerinin görünmesine sebep olabilecek bir sorun çözüldü.

Oyuncular artık 4. haftanın “Farklı maçlarda X-4 Fırtınakanat uçağı kullan” görevini tamamlayabilecekler.

Buz tutmuş zeminler üzerinde yürürken ekranın kontrolsüzce sallanması sorunu çözüldü.

X-4 Fırtınakanat ile yer şekillerine veya yapılara çarpılırsa uçak döndürülemiyordu; bu sorun çözüldü.

Mobil Oyun Kumandası Desteği

oAndroid: Steelseries Stratus XL, Gamevice, Xbox One, Razer Raiju ve Moto Gamepad gibi Bluetooth ile bağlanan oyun kumandalarının çoğunluğu.

oiOS: Steelseries Nimbus ve Gamevice gibi MFi oyun kumandaları.

oOyun kumandası bağlandığında telefonun titreşim özelliği devre dışı bırakılacak.

Seçili Android modellerde 60Hz

oSeçilmiş Android cihazlara 60Hz desteği eklendi. Ayarlardan etkinleştirilebilir. Performans iyileştirmek için ortaklarımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Bu özellik öncelikle şu modellerde kullanıma sunulacak:

oSamsung Galaxy Note 9 (ABD)

oHuawei Honor View 20

oHuawei Mate 20 X

Çentikli tasarım mı, delikli ekran tasarımı mı?



