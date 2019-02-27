Fortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödül

Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunu olan Fortnite, son haftalarda tahtını Apex Legends’a kaptırmıştı. Epic Games tahtını sallayan Apex Legends’a karşı hamle yapmak için elini çabuk tuttu ve bugün World Cup etkinliğini duyurdu.

Fortnite için düzenlenecek olan World Cup etkinliğinde ödül havuzu dudak uçuklatıyor. 30 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir ödül havuzu oluşturan geliştirici firma, bu ödülü oyunculara paylaştırılacak.

World Cup etkinliği 13 Nisan 2019 ile 16 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu etkinlik 10 haftalık Çevrimiçi Açık Elemeler dönemiyle başlayacak. Katılmaya uygun Fortnite oyuncularını her hafta 1.000.000 dolarlık ödül havuzundan payını alacak.

100 Tekli oyuncu ve en iyi 50 Çiftli ekip Fortnite World Cup Finalleri için 26-28 Haziran tarihlerinde New York’ta Epic Games tarafından misafir edilecek ve 30.000.000 dolarlık ödül havuzunda mücadele edecek.

Finallere katılan oyuncuların hepsi evlerine en az 50.000 dolar ile dönecek ve Fortnite World Cup Tekli Şampiyonu 3.000.000 dolar ödülün sahibi olacak.

Epic Games 2019’un sonuna kadar her hafta, turnuvalarla 1.000.000 dolar ödül dağıtmaya devam edecek. Bu turnuvalar çok çeşitli modlarda ve formatlarda olacak.

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