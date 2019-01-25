Fortnite sistem gereksinimleri ve Fortnite uyumlu cep telefonları

Oyun dünyasının son trendi hiç kuşkusuz Battle Royale tarzı oyunlar. Bu tarz oyunlar içinde de en popüleri Fortnite olarak öne çıkıyor. Canlı grafikleri ve eğlenceli oynanış tarzı ile Fortnite benzer oyunlara göre daha geniş bir yaş yelpazesinde oyunculara hitap ediyor. Ayrıca oyunun F2P yani ücrtsiz oynanış sistemi hızlı bir şekilde milyonlarca oyuncuya ulaşmasını sağladı. Peki Fornite hangi platformlarda oynanabilir? Fortnite sistem gereksinimleri nelerdir? Mobil versiyonu da olan Fortnite hangi cep telefonları ile sorunsuz oynanabilir ayrıca platformlar arası oynamak mümkün müdür? Bu soruların cevapları için detaylı bir Fortnite sistem gereksinimleri rehberi hazırladık.
FORTNİTE HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLİR?
Fortnite Battle Royale oyununu akıllı cep telefonları, Windows ve Mac işletim sistemli masaüstü ve laptop bilgisayarlar, X Box, Playstation 4 ve Switch konsollarında oynayabilirsiniz.
Pek çok PC oyununda olduğu gibi Fortnite da belli bir cihaz seviyesi gerektirmektedir. Aşağıda örnek olarak verilen gerek minimum gerekse de tavsiye edilen sistem gereksinimleri oyunun yapımcısı Epic Games tarafından açıklanmıştır.
Rekabetçi bir oyuncu değilseniz minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bir bilgisayar ile oynamak size yeterli gelebilir. Minimum sistem gereksinimlerinde yüksek rekabetin gerektirdiği akıcı oynanışı elde edemeyebilirsiniz. En düşük grafik ayarlarında bile bu sistemle takılmalar yaşanacaktır.
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit ya da Mac OSX Sierra
İşlemci: i3 2.4 Ghz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel HD 4000
Online bir oyun olan Fortnite’da rakiplerinizle rekabet edebilmek için akıcı bir oyuna ihtiyacınız var. Epic Games gerek yüksek grafik kalitesi gerekse de en iyi akıcılık için aşağıdaki örnek sistemi tavsiye etmektedir.
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
İşlemci: i5 2.8 Ghz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870
Ekran Kart Belleği: 2 GB VRAM
Fortnite akıllı cep telefonlarında da oynanabilmektedir. İşte Fortnite’ı çalıştırabilecek cep telefonları için sistem gereksinimleri ve Fortnite uyumlu cep telefonlarının listesi...
İşletim Sistemi: Android 5.0 veya daha yükseği / iOS 11
Depolama alanı: 3GB ya da daha yükseği
Bellek: En az 4GB
İşlemci: Qualcomm Adreno 530 veya daha yükseği, ARM Mali-G71 MP20, ARM Mali-G72 MP12 veya daha yükseği
Yukarıda paylaştığımız sistem özellilerine sahp Android cep telefonlarında Fortnite oynanabilir. Yine de sizin için Epic Games’in de onayladığı Fortnite uyumlu Android cep telefonları listesini paylaştık.
Asus ROG Phone, Asus Zenfone 4 Pro, Asus Zenfone 5Z, Asus Zenfone V
Essential Phone (PH-1)
Google Pixel 2/Pixel 2 XL
Honor 10, Honor View 10 (V10), Honor Play
HTC 10, HTC U UltraHTC U11/HTC U11 Plus, HTC U12 Plus
Huawei Mate 10/Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate RS, Huawei P20/Huawei P20 Pro, Huawei Nova 3, Huawei Mate 10 Lite, Huawei Mate 9/Mate 9 Pro, Huawei P10/P10 Plus, Huawei P10 Lite, Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei P8 Lite 2017
LG G5, LG G6, LG G7 ThinQ, LG V20, LG V30/V30 Plus
Motorola Moto Z, Motorola Moto Z Droid, Motorola Moto Z2 Force, Motorola Moto E4 Plus, Motorola Moto G5/G5 Plus, Motorola Moto G5S, Motorola Moto Z2 Play
Nokia 8, Nokia 6
OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 6
Razer Phone
Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S9/S9 Plus, Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Samsung Galaxy S7/S7 Edge, Samsung Galaxy Tab S3, Samsung Galaxy Tab S4, Samsung Galaxy A5 2017, Samsung Galaxy A7 2017, Samsung Galaxy J7 Prime 2017/J7 Pro 2017, Samsung Galaxy On7 2016
Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZs, Sony Xperia XZ1, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XA1/XA1 Ultra/XA1 Plus
Xiaomi Blackshark, Xiaomi Mi 5/Mi 5S/5S Plus, Xiaomi Mi 6/Mi 6 Plus, Xiaomi Mi 8/Mi 8 Explorer/Mi 8SE, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Note 2
Apple cihazları içinde Fortnite’ı oynayabileceğiniz en eski telefon iPhone 6S/SE’dir. Telefon dışında iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2 ya da iPad 2017 cihazlrında da oyunu oynayabilirsiniz.
FORNİTE PLATFORMLAR ARASI OYNANABİLİR Mİ?
Öncelikle arkadaşlarınızla farklı platformlarda oynayabilmek için bir Epic Games hesabı açmanız gerekiyor. Bunu Epic Games2in resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. Hesabınızı Epic Launcher aracılığı ile bilgisayarda açtığınızda arkadaşlarınızı kullanıcı adı ve e-posta adreslerinden ekleyin. Artık hangi platformdan oyuna girerseniz oyun lobisinde arkadaşlarınızı ekranın sağ köşesindeki arkadaş listesinde göreceksiniz.
Oyuncular dahil olacakları oyunun platformunu kendileri seçememektedir. Bu işlem oyun tarafından otomatik olarak bir platform öncelik sırasına göre yapılıyor. Örneğin eğer ekibinizde mobil, PC ve PS+ oyuncuları varsa takımınız her zaman bir PC oyununa dahil edilir. Ekinin bir mobil oyuna dahil olması için herkesin bir mobil cihazda olması gerekmektedir.
FORTNİTE HAKKINDA
Fortnite Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, Epic Games tarafından yayınlanan bir co-op, sanal, online hayatta kalma oyunudur. Oyun Fortnite: Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir.
Fortnite Battle Royale modu dünyada popülerlik kazanmasından bu yana 125 milyon civarında bir oyuncu sayısına sahiptir. Epic Games bu oyundan son derece yüksek gelirler elde etmektedir.
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