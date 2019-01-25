Fortnite sistem gereksinimleri ve Fortnite uyumlu cep telefonları

Oyun dünyasının son trendi hiç kuşkusuz Battle Royale tarzı oyunlar. Bu tarz oyunlar içinde de en popüleri Fortnite olarak öne çıkıyor. Canlı grafikleri ve eğlenceli oynanış tarzı ile Fortnite benzer oyunlara göre daha geniş bir yaş yelpazesinde oyunculara hitap ediyor. Ayrıca oyunun F2P yani ücrtsiz oynanış sistemi hızlı bir şekilde milyonlarca oyuncuya ulaşmasını sağladı. Peki Fornite hangi platformlarda oynanabilir? Fortnite sistem gereksinimleri nelerdir? Mobil versiyonu da olan Fortnite hangi cep telefonları ile sorunsuz oynanabilir ayrıca platformlar arası oynamak mümkün müdür? Bu soruların cevapları için detaylı bir Fortnite sistem gereksinimleri rehberi hazırladık.

FORTNİTE HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLİR?

Fortnite Battle Royale oyununu akıllı cep telefonları, Windows ve Mac işletim sistemli masaüstü ve laptop bilgisayarlar, X Box, Playstation 4 ve Switch konsollarında oynayabilirsiniz.

Pek çok PC oyununda olduğu gibi Fortnite da belli bir cihaz seviyesi gerektirmektedir. Aşağıda örnek olarak verilen gerek minimum gerekse de tavsiye edilen sistem gereksinimleri oyunun yapımcısı Epic Games tarafından açıklanmıştır.