Fortnite v11.30 güncellemesiyle bölünmüş ekran özelliğine kavuşuyor!

Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici yenilik konsollarda bölünmüş ekran (split-screen) özelliği.

Güncellemede öne çıkan yenilikler şöyle:

* Karşınızda Bölünmüş Ekran



Aynı PlayStation 4 veya Xbox One ile bir arkadaşınızla beraber Çiftli veya Ekipli oyun oynayın.

* Mobil cihazınızdan İçerik Mağazası'nda ne olduğuna bakın.



Grup Merkezi sayesinde artık oyuna girmeden İçerik Mağazası'nda ne olduğunu görebilirsiniz.

Bunu yapmak için Grup Merkezi'ne girin, sağa kaydırın ve "Eşyaları Göster"e dokunun.

İçerik Mağazası günlük hediyeleşme limiti 3'ten 5'e yükseldi.



Cephane Göstergesi değiştirildi.



Artık bir çubuk yerine kalan cephane sayısının bir görseli olacak.

Artık, "Avlayan" ekranından oyun sonu TP ekranına ne zaman geçileceğini seçebileceksiniz.



Oyun sonu TP ekranına geçmek için, "Avlayan" ekranında "Devam Et"e tıklayın.

14 Aralık TSİ 22.00'da Sessiz Sinema'da Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi için hazırlıkları tamamladık.



Bütün detaylar burada.

Black Desert Online’da Yeni Yıla Özel Güncelleme



