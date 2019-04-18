Fortnite v8.40 güncellemesi yayınlandı

Zafer Göklerdedir isimli yeni SSM, oyundaki mücadeleyi göklere taşıyor. Modun ayrıntıları şöyle:

Zafer Göklerdedir, yalnızca Çiftli oynanabilen bir mod olarak kalkış yapıyor.

Uçakların üç canı var ve oyuncular uçaklarının son canı gidene kadar yeniden doğma özelliğine sahipler.

Yere dokunan oyuncular anında avlanacak.

Uçakla birkaç saniyeden daha uzun süre yerde kalırsanız uçak patlayacak; siz en iyisi havada kalın!

Başka bir takımın uçağını ele geçirdiğinizde o uçağın kalan canı sizin uçağınızın canına eklenecek (ve uçağı kaybeden oyuncuların canını bir azaltacak).

Burada fırtına alçalmakta olan bir tavan gibi hareket ederek maç sırasında giderek alçalacak. Maçın sonlarına doğru çok yükseklerde uçayım demeyin!

Gökyüzünden beş farklı nadirlik çeşidinden sandıklar düşecek. Bu sayede, oyuncular daha iyi silahlar bulabilir ve hatta uçağın silahlarına kısa süreliğine takviye yapabilir.

Sandığın içindekileri almak için uçarak içinden geçmeniz yeterli.

Eğer oyuncular içinde aynı veya daha kötü kaliteye sahip bir silah olan sandıktan ganimet alırsa ek cephaneyi de alırlar.

Daha yüksek kaliteli silahlar içeren sandıklarda taşınan silah otomatik olarak değişir.