Fortnite v9.10 İçerik Güncellemesi Yayınlandı

Yeni silahın ayrıntıları şöyle:
Yaygın, Sıradışı ve Nadir çeşitleri mevcut.
4 mermilik hızlı, seri atışlar yapar.
23, 24, 25 hasar verir.
Kafadan vuruş hasarı x1,75'tir.
24 mermi alır.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda veya satış otomatlarında bulunabilir.
Hafif Cephane kullanır.
Güncellemenin bütün ayrıntıları burada.
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