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Fortnite v9.10 İçerik Güncellemesi Yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 30.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Epic Games, Fortnite v9.10 içerik güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle oyuna Seri Hafif Makineli Tüfek geliyor.

Fortnite v9.10 İçerik Güncellemesi Yayınlandı

Yeni silahın ayrıntıları şöyle:

Yaygın, Sıradışı ve Nadir çeşitleri mevcut.
4 mermilik hızlı, seri atışlar yapar.
23, 24, 25 hasar verir.
Kafadan vuruş hasarı x1,75'tir.
24 mermi alır.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda veya satış otomatlarında bulunabilir.
Hafif Cephane kullanır.

Güncellemenin bütün ayrıntıları burada.

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