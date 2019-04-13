Fortnite World Cup elemeleri başlıyor

13 Nisan günü başlayacak on haftalık eleme maratonu sonunda en iyi 100 Tekli oyuncusu ve en iyi 50 İkili takımı 26-28 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek Fortnite World Cup’a katılmaya hak kazanacak.

En İyiler Çarpışacak

10 hafta boyunca sürecek ve dünyanın her yerindeki Fortnite oyuncularının katılımına açık olacak eleme aşaması iki bölümden meydana geliyor. Cumartesi günleri düzenlenecek Çevrimiçi Açık Eleme Yarı Finalleri’nde, oyuncular belirlenen üç saatlik süre boyunca katılacakları maçlarda Azmin Zaferine ulaşmak için mücadelece edecek ve başarılarına göre puan toplayacaklar.

Toplamda 10 maça katılma imkânı olan oyunculardan en başarılı ilk 3000 kişi her hafta Pazar günü düzenlenecek Çevrimiçi Açık Eleme Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak.

Elemeler boyunca kullanılacak puanlama sistemine göre; Azmin Zaferi: 10 puan; 2’ncilik ~ 5’incilik: 7 puan, 6’ncılık ~ 15’incilik: 5 puan; 16’ncılık ~ 25’incilik ise 3 puan kazandıracak. Ayrıca her avlama da 1 puan değerinde. Yarı final maçları Avrupa bölgesindeki oyuncular için Türkiye saatiyle 18.00 – 21.00 arasında oynanacak.