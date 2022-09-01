Fosforlu kaleme benzetilmişti! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin fiyatı şoke etti

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde nikah şahidi olan Acun Ilıcalı bir süredir ayrıldıkları iddia edilen genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Acun Ilıcalı düğüne girmeden önce açıklama yaparken sevgilisinin kenardaki utangaç halleri gündem oldu.

Düğünde gelin-damat kadar adından söz ettiren isimlerden biri de Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ydı. Genç sevgili fosforlu bir elbise tercih etti. Ancak Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesi "Fosforlu kaleme" benzetildi.

"ŞEYMA GİTTİ AYÇA GELDİ"

Sosyal medyanın diline düşen Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı.

Ayça Çağla Altunkaya’nın çok merak elbisesinin fiyatı 41.950 TL. Genç sevgilinin elbisesinin fiyatını görenler "Şeyma gitti Ayça geldi","Parayı veren ne de olsa Ayça değil" yorumları yaptı.

