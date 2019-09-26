Fosil tüketimli araçlar tarih olacak

Özellikle İstanbul gibi kalabalık kentlerdeki hava kirliliğinde en büyük etken fosil yakıtlı araçlar diyebiliriz. Bir de bunlara fabrika bacalarından sızan zehirli gazlar eklendi mi rahatça solunacak bir hava kalmıyor.
DİZEL OTOMOBİLLER YASAKLANIYOR
Bu durumun bilincinde olan bazı Avrupa ülkeleri şimdiden dizel araçları bazı şehirlerinde yasaklamış durumdalar. Çünkü dizel araçlar benzinli araçlara nazaran çok daha fazla zehirli gaz açığa çıkartıyor.
Elbette bu durum benzinli otomobilleri de masumlaştırmıyor. Fakat Avrupa ülkelerindeki ilk hedef mazotlu diye tabir ettiğimiz dizel otomobilleri ortadan kaldırmak.
13 ÜLKE ŞİMDİDEN YASAKLANDI
Dizel ve benzinli otomobiller yasaklanıyor. Şimdiye kadar 13 ülke belli başlı şehirlerinde dizel otomobilleri yasaklamış durumda. Bu yasaklar önümüzdeki süreçte ülke ve hatta kıta geneline de yayılacak gibi görünüyor.
2040 yılına gelindiğinde ise dizel ve benzinli otomobiller dünyanın büyük bir bölümü için tarih olacak diyebiliriz. Çünkü pek çok ülke yaptığı planlamada 2030 ile 2040 yılları arasında fosil yakıt tüketen araçları yasaklamayı ön görüyor.
Örneğin İngiltere 2040 yılına kadar fosil yakıt tüketen araç satışını tamamen yasaklamayı planlıyor. 2040 itibariyle İngiltere yollarında bulunan fosil yakıt tüketen araçların tamamen hurdaya çekilmesi içinse 10 yıllık süre ön görülüyor. Yani 2050 yılına gelindiğinde İngiltere yollarında fosil araç tüketen 1 araç bile bulunmayacak.
Fransa ve Almanya da bu konuda İngiltere ile hem fikir. İki ülke de 2040 yılına kadar fosil yakıt tüketen araçları tamamen satıştan kaldırmayı hedefliyor.
Bu durum Avrupa’da üretim gerçekleştiren bazı otomobil üreticilerini de etkilemiş durumda. Örneğin Honda, Avrupa’da üretim gösteren tek fabrikasını bu sebeplerden ötürü kapatma kararı almıştı. Japon otomobil üreticisi, İngiltere’de bulunan fabrikasını 2021 itibariyle kapatacağını açıklamıştı.
DOĞUDA DA DURUM PEK FARKLI DEĞİL
Avrupa’da olduğu gibi Asya’da da fosil tüketimli otomobiller tarih olacak. Hava kirliliği oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Hindistan’da fosil yakıt tüketen araçların satışı 2030 itibariyle yasaklanacak. Bu ülkedeki mevcut araçların ne zaman trafikten çekilmesi gerektiği ise açıklanmamıştı.
Çin de Hindistan gibi 2030 yılını hedefliyor. Şimdiden bazı bölgelerde fosil yakıt tüketen araçların yasaklandığı ülke, hava kirliliği bakımından zirvede yer alıyor.
Elbette Asya tarafında nüfus yoğunluğunun fazla olası, bu ülkelerdeki taşıt sayısının da fazla olması sonucunu doğuruyor. Ne kadar çok taşıt, o kadar fazla hava kirliliği anlamına geliyor.
Dolayısıyla Çin ve Hindistan gibi ülkelerin fosil yakıt konusunda Avrupa’dan daha aceleci davranmaları son derece anlamlı diyebiliriz.
PEKİ YA TÜRKİYE?
Gelelim ülkemize. Hali hazırda Türkiye’nin fosil yakıt tüketen araçlarla ilgili önemli bir planı yok. Elektrikli ve hibrit motorlu araçlar için çeşitli teşvikler mevcut. Fakat fosil yakıtlı otomobiller şu tarihten itibaren yasaklanacak şeklinde bir duyuru gelmiş değil.
Fakat çok büyük bir ihtimalle ülkemizde de 2040 ile 2050 yılları arasında fosil tüketimli araçlar trafikten kaldırılacaktır. En azından İstanbul, İzmir, Ankara gibi nüfusu fazla, hava kirliliği yüksek ülkelerde fosil yakıtlı otomobillerin yasaklanmasına kesin gözüyle bakabiliriz.
Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Keza şimdilik bu konu hakkında özel bir açıklama gelmiş değil.
İstanbul için korkutan açıklama: 7 şiddetinin üzerinde olacak
3 bin 600 yıllık! Hepsi tek tek gün yüzüne çıkıyor
Twitter'da TT oldu! 'Sesimiz Erdoğan'
450 yıllık tarihi han fotoğraf stüdyosu oldu
Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum