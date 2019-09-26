Fosil tüketimli araçlar tarih olacak

Özellikle İstanbul gibi kalabalık kentlerdeki hava kirliliğinde en büyük etken fosil yakıtlı araçlar diyebiliriz. Bir de bunlara fabrika bacalarından sızan zehirli gazlar eklendi mi rahatça solunacak bir hava kalmıyor.

DİZEL OTOMOBİLLER YASAKLANIYOR



Bu durumun bilincinde olan bazı Avrupa ülkeleri şimdiden dizel araçları bazı şehirlerinde yasaklamış durumdalar. Çünkü dizel araçlar benzinli araçlara nazaran çok daha fazla zehirli gaz açığa çıkartıyor.

Elbette bu durum benzinli otomobilleri de masumlaştırmıyor. Fakat Avrupa ülkelerindeki ilk hedef mazotlu diye tabir ettiğimiz dizel otomobilleri ortadan kaldırmak.

13 ÜLKE ŞİMDİDEN YASAKLANDI



Dizel ve benzinli otomobiller yasaklanıyor. Şimdiye kadar 13 ülke belli başlı şehirlerinde dizel otomobilleri yasaklamış durumda. Bu yasaklar önümüzdeki süreçte ülke ve hatta kıta geneline de yayılacak gibi görünüyor.

2040 yılına gelindiğinde ise dizel ve benzinli otomobiller dünyanın büyük bir bölümü için tarih olacak diyebiliriz. Çünkü pek çok ülke yaptığı planlamada 2030 ile 2040 yılları arasında fosil yakıt tüketen araçları yasaklamayı ön görüyor.