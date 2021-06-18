Sosyal medya paylaşımlarınızın altına yazacağınız birbirinden havalı sözlere ve sevgilinize gönderebileceğiniz en anlamı, romantik aşk sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Sözler, duyguları ifade etmenin en güzel yoludur. Haberimizde bulunan onlarca mesaj içerisinden kendinize uygun olanı seçip kullanabilirsiniz. İşte foto altına yazılacak sözler! Sevgiliye ağır, anlamlı aşk sözleri!
FOTO ALTINA YAZILACAK SÖZLER!
- Tanrı bazen sizi korumak için hayatınızdan bazı insanları çıkarır.
- Zaman asla geri gelmez.
- Ne kimsenin köpeği olduk ne de başkasının köpeğiyle muhatap olduk
- Yanıltmasın seni melek bakışlar bazen şeytan bile beni ayakta alkışlar.
- Her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir.
- Herkesin menfaatine geldiğin kadar iyisin bu sahte hayatta.
- Baş olanlar gururlanmasın. Ayaklar belki yere değer ama baş dönerse taşa gelir
- Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.
- Deli gibi severek aklını almalısın kadının. Yarı yolda bırakıp ahını değil.
- Kartları kader karıştırır, biz oynarız.
- Çok paran varsa herkes seni tanır. Paran yoksa sen insanları tanırsın.
- Ya zaman yanlıştır ya da insan
- Bana yüreğimdesin deme sevgilim. Bana kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor.
- Bazılarının yalanlarının ulaştığı yerlere bizim hayallerimiz bile ulaşamıyor!
- Aşk müziğe ayarlanmış bir arkadaşlıktır
- Bunca zaman dişimizi sıktık şimdi sıra mermide…
- Vefa çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz.
- Ayaklar belki yere değer ama baş dönerse taşa gelir.
- Ne kalana git, ne de gidene kal derim. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu bilir.
- Gelecek ile ilgili planlar yapanların gidişlerine hastayım.
- İpini koparıp ta yanımdan ayrılan köpeği tekrar kapıma bağlamam
- Aklımdasın diyen balıklar, ömrünsün diyen kelebekler gördüm.
SEVGİLİYE AĞIR, ANLAMLI AŞK SÖZLERİ!
- Bu dünyadaki en güzel şey, kokusunun üzerine sinmesi.
- Sen benim saatlerce seyre daldığım en güzel varlıksın.
- İster yar ol, ister yara. Lütfun da başım üstüne kahrın da.
- Hayat sana bütün güzellikleri, bana Sevgiliye Aşk Mesajları da seni sunsun isterim.
- Herkesin gidecek bir yeri vardı. Ben kalktım sana geldim.
- Derdimin dermanı sensin. Bana bir duanın amini gerek.
- Öyle bağlanmışım ki gözlerine bakmadan duramıyorum.
- Sen bana Allah’ın emanetisin. Seni sevmek aşktır bana.
- Sen satırlara sığdıramadığım bir aşk şiirisin yüreğimde.
- Yürek yüreğe değmişse eğer, elin ele değmesine gerek yok.
- Çek bakışlarını gözlerimden, aşk bu şeytan doldurur.
- Yar, bütün şiirlerime sebep ettim seni, hakkını helal et!
- Sımsıkı sarıl bana aramızdan rüzgar bile geçemesin.
- Baktığım her yerde olabileceğini hissettirdin bu gönlüme.
- Sen benim en büyük günahım ve en çok sevdiğim günahımsın.
- Gülüşünün bende kaç bahar edeceğini tahmin bile edemezsin.
- Gülüşüne şiirler yazarsam gülüşünün şairi olur muyum?
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