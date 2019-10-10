Fotoğraf çekmek için önemli olan son model kamera değil hayal gücüdür!

Fotoğraf çekmek için pek çok şeye dikkat etmek gerekir, iyi bir makineden ışığa, bakış açısından renklere kadar her şey fotoğrafın kalitesini etkiler. Ancak mekan iyi bir fotoğraf için olmazsa olmazlardan değilidir. Kimisi fotoğraf çekmek için güzel mekan arayarak saatlerini geçirse de kimileri için bunun hiçbir önemi yok. Yol kenarındaki çalılıkta, öğrenci evinin küçük ve kirli banyosunda ve hatta salondaki büfenin içinde bile harika fotoğraflar çekilebilir. İyi bir fotoğraf çekmek istiyorsanız mesele sizin bakış açınız ve hayal gücünüz, gerisi bir şekilde halloluyor. Sosyal medyadaki #uglylocationchallenge bunun en büyük kanıtlarından. İşte o fotoğraflar...
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