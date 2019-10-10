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Fotoğraf çekmek için önemli olan son model kamera değil hayal gücüdür!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Güzel fotoğraf çekmek için önemli olanın mekan ya da son teknoloji kameralar değil hayal gücüne olduğunu gösteren 19 örnek!

Fotoğraf çekmek için önemli olan son model kamera değil hayal gücüdür!

Fotoğraf çekmek için pek çok şeye dikkat etmek gerekir, iyi bir makineden ışığa, bakış açısından renklere kadar her şey fotoğrafın kalitesini etkiler. Ancak mekan iyi bir fotoğraf için olmazsa olmazlardan değilidir. Kimisi fotoğraf çekmek için güzel mekan arayarak saatlerini geçirse de kimileri için bunun hiçbir önemi yok. Yol kenarındaki çalılıkta, öğrenci evinin küçük ve kirli banyosunda ve hatta salondaki büfenin içinde bile harika fotoğraflar çekilebilir. İyi bir fotoğraf çekmek istiyorsanız mesele sizin bakış açınız ve hayal gücünüz, gerisi bir şekilde halloluyor. Sosyal medyadaki #uglylocationchallenge bunun en büyük kanıtlarından. İşte o fotoğraflar...

1. Yarım kalan inşaatlar arasında.

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2. Patlamış mısır dolu bir karton kutuda.

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3. Bulduğunuz yeşillikte.

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4. Terk edilmiş bir binanın hurdaya çıkmış yangın merdiveninde.

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5. Temizlik yüzü görmemiş bir banyoda.

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6. Masanın üstündeki bir bitkinin arkasından.

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7. Şantiyede barakaların önünde.

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8. Otoparkta.

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9. Bir mağazanın yapay çiçek reyonunda.

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10. Bir ışık ve renkli naylonlar ile tuvalette.

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11. Konteyner evin önünde.

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12. Atılmış tahta kasaların önünde.

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13. Otoparkta tel örgülerin ardında.

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14. Minicik bir çit kapının önünde.

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15. Yol kenarındaki çalılıkta.

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16. Alışveriş arabasının içinde.

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17. Binanın bakımı için kurulmuş iskelenin demirleri arasında.

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18. Terk edilmiş binayı saran otların içinde.

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19. Evdeki, eski büfenin içerisinde.

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