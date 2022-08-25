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Fotoğraf eş anlamlısı nedir? Fotoğrafın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayla birlikte yediden yetmişe herkesin kullandığı fotoğraf kelimesi, resim kelimesi ile aynı anlamda da kullanılıyor. Ancak fotoğraf ve resim eş anlamlı değildir. Peki, fotoğrafın anlamı ve fotoğrafın eş anlamlısı nedir?

Fotoğraf eş anlamlısı nedir? Fotoğrafın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sosyal medyayla birlikte popülerleşen fotoğraflar, artık olmazsa olmazımız. Fotoğraf kelimesinin anlamı, ışık yardımı ile iz bırakmak demektir. Aslen ışık yöntemiyle anı dondurarak kağıda dökme işleminin sonucunda ortaya çıkan görüntüyü nitelendirmek için kullanılır.

Fotoğraf ne demek?

Fotoğraf kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş olsa da kelimenin kökeni Yunancaya dayanır. Fotoğraf kelimesi, Yunanca "fos" (gök cisimlerinden yayılan ışık), "fotos" (aydınlık) kelimeleri ve "grafein" (çizmek, kazımak, yazmak) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Türkçeye 1800'lü yıllarda geçen fotoğraf kelimesini foton olarak da görüyoruz. Zamanla dilimizde sadece "fotoğraf" hâliyle kalsa da dijitalleşmeyle birlikte "fotoğrafın" kelimesini "foton" olarak kısaldı. TDK'de ise fotoğrafın anlamı "Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme." olarak yer almaktadır.

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Fotoğraf kelimesinin eş anlamı nedir?

Fotoğraf kelimesinin tam aynı anlamı karşılayan eş anlamlısı yoktur. Ancak Türkçede, aynı anlamları karşılayan kelimeler de eş anlamlı olarak sayılabilir. Bu noktada akıllara, fotoğrafın eş anlamı olarak "resim" gelebilir. Ancak ikisi farklı anlamı karşılar.

Çoğu zaman fotoğraf kelimesi ile resim kelimesinin aynı anlama geldiği düşünülür. Oysa ki fotoğraf ışık yardımı ile iz bırakmak anlamına gelirken resim kelimesi bez, kağıt ya da herhangi bir yüzey üzerine kalem, fırça ve boya gibi araçlarla, çizgi ve renklerle yapılan bir anlatım tekniğidir. Dolayısıyla resim kelimesi anlam bakımından fotoğraf kelimesinden oldukça farklıdır ve fotoğraf eş anlamlısı olarak resim kelimesi kullanımı yanlıştır.

Fotoğrafın eş anlamı olan sözcük örnekleri için, aynı ya da benzer anlama gelen kelimeleri söyleyebiliriz. Bu kelimelere örnek vermek gerekirse:

  • halk ağzı Kılık
  • mecaz Görüntü
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Fotoğraf eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fotoğraf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük örnekleriyle şu şekilde cümle kurabiliriz:

  • Kafenin iyi bir görüntüsünü alabilmek için uygun ışığı ayarlayamadık.
  • Dedem, eskiden bazı insanların köye gelip köydeki insanların kılıklarını aldıklarını söylemişti.
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