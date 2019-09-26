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Fotoğraf sanatçıları, Konya'da eşsiz gün batımını fotoğrafladı!

Serpil Bayar Serpil Bayar
SEYAHAT  | 26.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

Konya'da, yerli ve yabancı 200 fotoğrafçının katılımıyla düzenlenen fotoğraf etkinliğinde Beyşehir Gölü’nde gün batımı fotoğraflandı.

Fotoğraf sanatçıları, Konya'da eşsiz gün batımını fotoğrafladı!

Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'Sille Sanat Sarayı 8’inci Üyeler Buluşması'nda İran, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerden katılımcıların olduğu 200 fotoğrafçı bir araya geldi.

GÖLDEKİ BALIKÇILARI ve GÜN BATIMINI ÇEKTİLER

Fotoğraf tutkunları, Beyşehir Gölü’nde, gün batımı ile ortaya çıkan alacalı renkleri ve göldeki balıkçıları fotoğrafladı.

KARTPOSTALLIK FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

7 farklı rengin oluştuğu gün batımında kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

İşte bir tabloyu andıran o fotoğraflar...

1.

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2.

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3.

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4.

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5.

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