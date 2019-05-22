Fotoğrafa bakınca ilk gördüğünüz hayvan bakın ne anlama geliyor

Hemen hemen herkesin bildiği ve inkar etmediği bir gerçek var: İnsanlar renkleri ve kokuları farklı algılıyor. Özellikle nesneler hakkında sahip olduğunuz düşünceler, tecrübeleriniz ve kişiliklerinizle alakalıdır. İşte tam olarak bu nedenden dolayı bir fotoğrafa baktığınızda farkettiğiniz ilk şey kişiliğiniz hakkında büyük bir ipucu verebilir.
Şimdi, aşağıdaki fotoğrafa dikkatlice bakın. Göreceğiniz ilk hayvan ile kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor. Bakalım verdiğiniz cevapla, anlatılan karakter özellikleri uyuyor mu?
Eğer ilk gördüğünüz hayvan:
1- Birkaç zebraysa
Dahil olduğunuz gruplardaki en rahat ve karizmatik kişisiniz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ mantığını benimsersiniz. Zorluklar karşısında tek başınıza mücadele etmek sizi korkutur.
2- Bir aslansa
Yüksek egonuz var ve bunun da farkındasınız. İstediğiniz şeyleri elde etmek için uğraşırsınız. Başkalarından farklı düşüncelere sahip olmaktan çekinmezsiniz. Yeni şeyleri çabuk öğrenirsiniz. Takım çalışmasını sevmezsiniz.
3- Zebranın üstünde duran bir kuşsa
Gördüğünüz ilk şey kuşsa ayrıntılara dikkat ediyorsunuz demektir. Düzeni seven ve amaçları olan birisiniz. Mükemmelliyetçi olma şansınız da yüksek.
4- Hem aslan hem de zebralarsa
Hem aslanı hem de zebraları aynı anda gördüyseniz aynı anda birden fazla iş yapabilen ve her şeyin kolayca farkına varabilen birisiniz demektir. Fotoğrafa bakanların sadece %5’i sizin gibi aynı şeyleri gördü. İleride önemli bir lider olma şansınız çok fazla.
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