Fotoğraflarda her zaman harika görünmenizi sağlayacak 6 öneri

Fotoğraflarda daima zayıf ve güzel çıkmak istiyorsanız bu 6 basit fotoğraf kuralını uygulamalısınız. Fotojenik değilim diyen herkesin imdadına koşan fotoğraf çektirme tüyolarını sizler için bir araya getirdik, buyursunlar.

OLDUĞUNUZDAN DAHA ZAYIF GÖZÜKMENİZ MÜMKÜN

Photoshop uygulamasını kullanmadan zayıf gözükmek için yapmanız gereken şey fotoğraf çektirirken kameraya karşı hafif yan bir şekilde durmanız. Yan durun, çenenizi aşağı doğru indirin ve omuzlarınızı yukarı kaldırın. Elveda fazladan 5 kilo!

SELFIE ÇEKERKEN IŞIĞA DİKKAT!

Kaliteli bir selfie çekiminde ışık en önemli unsur oluyor. Işığın tamamen yüzünüzde olmasına dikkat edin. Ön tarafta yüzünüze vuran ışık çok daha doğal bir görünüm sunar. Ters gelen ışık ise fotoğrafın tüm parlaklığını götürür ve yüzdeki ayrıntıların kaybolmasına neden olur.

OTURURKEN BİLE HAVALI OLUN

Otururken, ikinci pozda (sağdaki resim) görebileceğiniz gibi, bir çift üçgen oluşturabilir ve gövdenizi kaldırabilirsiniz. İlk pozda gördüğünüz gibi vücudunuzu kapatırsanız, öz güvensiz bir görünüm yakalayabilirsiniz.

ARKA PLANLA RENK UYUMU ÇOK ÖNEMLİ

Moda dergisindeki ünlüler gibi fotoğraf çektirmek için yapmanız gereken kolay bir numaradan bahsedeceğiz: Tek renk kıyafet seçini. Aynı zamanda giysileriniz arka plana da uyumlu olmalı.