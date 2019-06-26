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'Fotoğraflarını babana gösteririm' deyip... Korkunç olay!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kayseri’de uygunsuz görüntüleri ile tehdit ettiği 19 yaşındaki kıza şantajla tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Dava sonrası adliye koridorlarında kadınların da olduğu iki grup birbirine girince polis ve jandarma müdahale etti.

'Fotoğraflarını babana gösteririm' deyip... Korkunç olay!

Kayseri’nin Develi ilçesinde Şubat ayında meydana gelen olayda iddiaya göre sevgilisi S.S. ile bir bağ evinde uygunsuz görüntüleri gizlice kaydedilen mağdur A.A.’nın o görüntüleri akrabası İ.A.’nın eline geçti. Şüpheli İ.A. iddiaya göre tehdit ve şantajla mağdur kız A.A.’ya zorla tecavüz etti. Şikayet üzerine yakalanan İ.A. çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ifşa etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.A. (28) ile mağdur A.A. (19) ve avukatlar hazır bulundu. Mağdur kız A.A. mahkemede sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Benim uygunsuz görüntülerim elindeymiş. Babama söylemekle tehdit etti. Daha sonra ıssız bir yere götürerek zorla bana tecavüz etti. Çok yalvardım, ‘ağabey yapma’ dedim ama dinlemedi” diye konuştu. Tutuklu sanık İ.A. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Eylül ayına erteledi. Karar sonrası kadınların olduğu iki grup arasında adliye koridorunda kavga çıktı.

“HAYALLERİMİ MAHVETTİLER”

Polis ve jandarmanın müdahale ettiği kavga sırasında mağdur kız A.A. “Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler. Ben de hayatlarını zindan edeceğim” diyerek ağladı. Mağdur kızı adliye dışında da yakınları sakinleştirmeye çalışırken, grup daha sonra dağıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri tecavüz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tacavüz edeni asın gitsin bu bir peki görüntüler ne kızım ne işin var senin bağ evinde o görüntüleride erkek arkadaşı çektirmiştir emin olun
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