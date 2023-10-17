FOX reytingi düşük diziyi affetmedi! 5. bölümde final yapacak

FOX her yıl olduğu gibi bu sezon da en çok dizi siparişi veren kanalların başında geliyor. Peş peşe sete çıkan dizilerin yanı sıra reytingi düşük diziler için de alarmlar çalmaya başladı ve yeni sezon dizileriyle ilgili ilk final haberi geldi.

Kanalın ilk bölümden itibaren düşük reyting alan dizisi Kader Bağları için kötü haber geldi.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Serkan Çayoğlu‘nun paylaştığı “Kader Bağları” dizisi ekrana veda ediyor. Bazı sahneleri Karadağ‘da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmişti.

Son gelen habere göre bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizinin 5. bölümde final yapacak.