MAGAZİN

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

Zuhal Topalla Sofrada programın yapımcısı Korhan Saygıner, Kanal D'deki 2. Sayfa programına bağlanarak kendilerine tazminat davası açmaya hazırlanan TV8'in patronu Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

TV8’deki Yemekteyiz programının benzerini yaptığı iddiasıyla Zuhal Topal’a ve FOX TV'ye tazminat davası açacağını söyleyen Acun Ilıcalı'ya yanıt gecikmedi. Zuhal Topal'ın eşi ve programın yapımcısı Korhan Saygıner, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zuhal Topal da programın sunucularına bir mesaj atarak Acun Ilıcalı'yı kamuoyunda bir algı yaratmaya çalışmakla suçladı.

Dual Yapım'ın sahibi ve Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner, çıkan haberler karşısında üzgün olduğunu belirterek programın Yemekteyiz'le hiç bir benzerliği olmadığını bir kez daha dile getirdi.

FORMAT RUSYA'DAN

Saygıner, "Geçen sene Zuhal Hanım bir format arayışındaydı. Biz de çeşitli ajanslardan çeşitli program demoları istedik. İçlerinde bu program gözümüze çarptı. Prodüksiyonu gerçekleştirir miyiz diye ele aldık ve daha sonra iyi olacağını düşündük. Ama diğer yemek programlarıyla bir benzerlik olacağını hiç hayal etmedik. Zaten format Rusya'da yapılan ve önemli film şirketleri tarafından da uygulanan bir prodüksiyon" dedi. Korhan Saygıner bu program için her ay kira bedeli ödediklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan Zuha Topal da 2. Sayfa sunucularına bir mesaj atarak Acun Ilıcalı'nın kamuoyunda bir algı yaratmaya çalıştığını dile getirdi. Topal mesajında, "Acaba ratinglerim bu kadar iyi olmasaydı yine böyle bir dava açılır mıydı? Hoş hala açılmış da değil" ifadelerine de yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı zuhal topal Yemekteyiz kanal d 2. Sayfa korhan saygıner

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
al birini vur ötekine..ülkede dünyada o kadar aç insan varken bunların proğramlarda yemegi koklayıp beğenmeyen şahsiyetler var..bulduğuna şükretmeyi öğreten proğram yapın adam diyelim size..boşsunuz boş...
bırakın bu işleri tüm yapımlar kopya kardeşim
ne kadar doyumsuz insanoğlu nedendir bu hazımsızlık herkes dilediğini izler ikisinin format benzese de ayrı RATING düşünce hazımsızlıklar başlıyor düşmese bu olmaz onca TV kanalı var birinde komedi varken diğerinde de var yada korku filmi değişik kanallarda mevcut şimdi hepsi birbirine ters mi yapsın mahkemeye mi versin vs .SAÇMA ; zaten programlar da saçma da vakit geçirtiyor işte...
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