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Fox'un gençlik dizisi 4N1K Yeni Başlangıçlar'ın ilk teaser'ı yayınlandı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 20.02.2019 01:35 | Son Güncelleme

Fox Play'ın yeni gençlik dizisi 4N1K Yeni Başlangıçlar'ın ilk teaser'ı yayınlandı.

Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’in, genel koordinatörlüğünü Ali Leskay’ın üstlendiği, Hamdi Can Teker’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Deniz Sokullu ile Onur Dur’un kaleme aldığı “4N1K Yeni Başlangıçlar” dizisinin ilk teaser’ı izleyiciyle buluştu.

Yakında foxplay.com.tr ile “FOX & FOXplay” mobil uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek dizinin başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Berke Bük ve Gökçen Gökçebağ gibi popüler oyuncular üstleniyor, ilk bölüm tanıtımı merakla bekleniyor.

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ÇETEYİ YENİ MACERALAR BEKLİYOR!
Gençler arasında bir fenomen haline gelen serinin dijital ayağında çete, üniversite sınavının zorlu maratonundan çıkıp İstanbul’da yeniden buluşacak ve başlarından geçen türlü olaylar konu alınacak.

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DİZİDEKİ ÜRÜNLER SATIN ALINABİLECEK!
FOXplay’de bugüne kadar görülmemiş benzersiz bir deneyimle izleyiciler, diziyi izlerken beğendikleri birçok ürünü aynı ekran üzerinden, izleme deneyimlerini bozmadan satın alabilecekler ve kendilerini o dünyanın bir parçası gibi hissedebilecekler. “4N1K Yeni Başlangıçlar”da yer alan ürünler de ilk bölümden itibaren “İzlerken Al” özelliği ile izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yakında foxplay.com.tr ile “FOX & FOXplay” mobil uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek dizinin başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Berke Bük ve Gökçen Gökçebağ gibi popüler oyuncular üstleniyor.

4N1K Yeni Başlangıçlar çok yakında FOXplay’de!

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