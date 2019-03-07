FOX’un yeni seyahat programı Dünya Avucunuzda özel bir davetle tanıtıldı!

Çok özel müzikleriyle DJ Can Hatipoğlu’nun ve eşsiz yorumlarıyla keman sanatçısı Ceren Aksan’ın performansıyla renk kattığı geceye Lal Denizli, Pınar Sabancı, Çiğdem Kayalı, Emre- Miray Çapa, Eliz Sakuçoğlu, Pelin Akad, Umut Eker, Zeynep Tosun ve Serap Dindar gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Güzel sunucu Esmersoy misafirlere bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdikten sonra, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy projeye dair detaylar paylaştı.

FOX Networks Group Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu ise “Nat Geo Expeditions ve Nat Geo Traveler’ın da destekleriyle TV’de daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir program yaptık. Bir gezi programından öte, bir yandan izleyiciye seyahat deneyimi yaşatırken, diğer yandan farklı dijital deneyimler sunan bir platform yarattık.” diyerek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

BURCU ESMERSOY DÜNYAYI GEZDİRECEK!

Burcu Esmersoy, “Dünya Avucunuzda” seyahat programında alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın çok özel ve saklı yerlerini keşfediyor. Vodafone Red’in katkılarıyla yayınlanan programda, bu bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor; izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çok özel tüyolar veriliyor.