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FOX’un yeni seyahat programı Dünya Avucunuzda özel bir davetle tanıtıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 23:57 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstleneceği, FOX'ta başlayacak “Dünya Avucunuzda” programının tanıtım gecesi Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirildi.

FOX’un yeni seyahat programı Dünya Avucunuzda özel bir davetle tanıtıldı!

Çok özel müzikleriyle DJ Can Hatipoğlu’nun ve eşsiz yorumlarıyla keman sanatçısı Ceren Aksan’ın performansıyla renk kattığı geceye Lal Denizli, Pınar Sabancı, Çiğdem Kayalı, Emre- Miray Çapa, Eliz Sakuçoğlu, Pelin Akad, Umut Eker, Zeynep Tosun ve Serap Dindar gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Güzel sunucu Esmersoy misafirlere bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdikten sonra, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy projeye dair detaylar paylaştı.

Burcu Esmersoy

FOX Networks Group Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu ise “Nat Geo Expeditions ve Nat Geo Traveler’ın da destekleriyle TV’de daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir program yaptık. Bir gezi programından öte, bir yandan izleyiciye seyahat deneyimi yaşatırken, diğer yandan farklı dijital deneyimler sunan bir platform yarattık.” diyerek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Engin Aksoy & Burcu Esmersoy

BURCU ESMERSOY DÜNYAYI GEZDİRECEK!
Burcu Esmersoy, “Dünya Avucunuzda” seyahat programında alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın çok özel ve saklı yerlerini keşfediyor. Vodafone Red’in katkılarıyla yayınlanan programda, bu bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor; izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çok özel tüyolar veriliyor.

Mehmet İçağasıoğlu, Burcu Esmersoy, Cenk Soner v e Engin Aksoy

Esmersoy program boyunca Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz ve National Geographic Traveler Dergisi editörleri ile toplam 6 ülkeyi ziyaret edecek. İlk bölümün durağı limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleriyle ünlü Kopenhag şehri olacak.

Seyahatseverler ekibin deneyimlerini FOX ile Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edebilecek ve eş zamanlı olarak National Geographic hesaplarından hem ekibin, hem de dünyanın masalsı güzellikte daha fazla rotasına erişebilecek. “Dünya Avucunuzda” ilk bölümüyle 9 Mart Cumartesi 12.15’te FOX’ta başlıyor!

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