Fragmandaki cesur sahneleri çok konuşulmuştu! Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı “Boğa Boğa” filmi görücüye çıktı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı “Boğa Boğa” filminin yayın tarihi için geri sayım bitti. Senaryosunu Hakan Günday’ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın yer aldığı gerilim filmi görücüye çıktı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı Boğa Boğa filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Gürgen Öz, Hayat Van Eck, Müge Bayramoğlu, Kerem Arslanoğlu, Onur Gürçay ve Onur Akgülgil gibi isimler yer alıyor.

BOĞA BOĞA FİLMİNİN KONUSU

Boğa Boğa, aradıkları huzuru bulmak için Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu bir çiftin hikayesini konu ediyor. İstanbul'dan ayrılarak Ege'ye yerleşen çift, burada aradıkları huzuru bulacaklarına inanır. Ancak onlar çok geçmeden yerleştikleri kasabada pek çok düşmana sahip olduklarını anlarlar. Filmde Yalın karakterine Kıvanç Tatlıtuğ, Beyza karakterine ise Funda Eryiğit hayat veriyor.



