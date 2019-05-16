Mynet Trend

Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 16.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Bayern Münih'ten ayrılacak olan ve adı Galatasaray ile anılan Franck Ribery sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı eski takımını tebrik etti.

Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın Akhisarspor'u Sivas'ta 3-1 yenerek Zirat Türkiye Kupası'nı müzesien götürmesinin ardından sarı-kırmızılı ismi sürpriz bir isim tebrik etti. Bayern Münih'ten ayrılacak olan ve Galatasaray ile adı anılan 36 yaşındaki Franck Ribery, Galatasaray'ın 18. kez kazandığı Türkiye Kupası ile ilgili olarak kutlama mesajı paylaştı.

Franck Ribery paylaşımında "Tebrikler Galatasaray. Dün gece için aferin" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcunun bu paylaşımının altına yorum yazan Galatasaraylıların bir çoğu "Geri dön" mesajı yolladı. Bu arada Franck Ribery, Galatasaray'ın 2005 yılında Fenerbahçe'yi 5-1 devirerek Türkiye Kupası'na uzandığı maçın ilk golünü atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih’ten ayrılacağını duyuran Ribery’nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına 'Yak gel bildiğin ne varsa' ve 'Gel aslan gel' yanıtlarını verdi.

119

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Başakşehir'e olay hareketBaşakşehir'e olay hareket
Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Damir SkominaŞampiyonlar Ligi finalinin hakemi Damir Skomina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ribery galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor Bayern Münih

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Para için kaçıp gittiğin zarara uğrattığın takımı niye tebrik ediyorsun
@alipeker51 adam bu işten para kazanıyor niye gitmeyecek? sen maaşını alamadığın iş yerinde çalışacak mısın hayır eee daha ne boş beleş konuşuyorsun
@alipeker51 SALAK SALAK KONUŞUYORSUN. ADAMIN PARASINI ÖDEMEDİK BİRDE FRANSA DA EVİNİ BASTIK. SEN BU ŞARTLARDA DURURMUSUN BU TAKIMDA HANZO.
Ulan bizi yıllar önce ne güzel sattın, şimdi utanmadan congrato mongrato geçelim bu tebrikerl ayaklarını, gelmişsin 36 yaşına, gel 1 milyon euroya oyna adam diyelim, insanın aklıyla dalga geçmeyin eyşanlar sizi
gel vicdansız cagırmazdık acıl olmazsa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mbaye Diagne'den Başakşehir'e olay hareket

Başakşehir'e olay hareket

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Damir Skomina

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Damir Skomina

Sporting Lisbon'un orta sahası Manchester City ve Manchester United ile görüşüyor

Sporting Lisbon'un orta sahası Manchester City ve Manchester United ile görüşüyor

Antoine Griezmann, Atletico Madrid'ten ayrılacağını duyurdu

Antoine Griezmann, Atletico Madrid'ten ayrılacağını duyurdu

WBC şampiyonu Deontay Wilder, bir rakibini öldürmek istemesiyle ilgili olarak kendini savundu

WBC şampiyonu Deontay Wilder, bir rakibini öldürmek istemesiyle ilgili olarak kendini savundu

Kevin de Bruyne'den Guardiola'ya: Çok b.ktan bir hocasın

Guardiola'ya şok sözler! 'B..ktan bir hocasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.