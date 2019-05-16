Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın Akhisarspor'u Sivas'ta 3-1 yenerek Zirat Türkiye Kupası'nı müzesien götürmesinin ardından sarı-kırmızılı ismi sürpriz bir isim tebrik etti. Bayern Münih'ten ayrılacak olan ve Galatasaray ile adı anılan 36 yaşındaki Franck Ribery, Galatasaray'ın 18. kez kazandığı Türkiye Kupası ile ilgili olarak kutlama mesajı paylaştı.

Franck Ribery paylaşımında "Tebrikler Galatasaray. Dün gece için aferin" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcunun bu paylaşımının altına yorum yazan Galatasaraylıların bir çoğu "Geri dön" mesajı yolladı. Bu arada Franck Ribery, Galatasaray'ın 2005 yılında Fenerbahçe'yi 5-1 devirerek Türkiye Kupası'na uzandığı maçın ilk golünü atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih’ten ayrılacağını duyuran Ribery’nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına 'Yak gel bildiğin ne varsa' ve 'Gel aslan gel' yanıtlarını verdi.





