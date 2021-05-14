SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Frank de Boer'den Babel açıklaması

Frank de Boer'den Babel açıklaması

14.05.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, EURO 2020 aday kadrosuna seçilmeyen Babel hakkında konuştu.

Frank de Boer'den Babel açıklaması

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, EURO 2020 aday kadro seçimiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Ryan Babel'i kadroya neden almadığını açıklayan De Boer, "Ryan ile her zaman çok iyi çalıştık. Ajax'ta da birlikteydik. Benim için zor bir karardı. Babel'in bu turnuvayı dört gözle beklediğini ve son şansı olarak gördüğünü biliyordum. Onu alıp sonra kadrodan çıkarmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın EURO 2020 aday kadrosu şu şekilde;

141621002993

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldıPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı
Netflix'ten Fatih Terim sürpriziNetflix'ten Fatih Terim sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Şenol Güneş EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu açıkladı

Şenol Güneş EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu açıkladı

Şenol Güneş'e olay Milli Takım tepkisi

Şenol Güneş'e olay Milli Takım tepkisi

Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı

Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı

Galatasaray sezon finaline taraftar alacak

Galatasaray sezon finaline taraftar alacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.