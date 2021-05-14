Frank de Boer'den Babel açıklaması

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, EURO 2020 aday kadro seçimiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Ryan Babel'i kadroya neden almadığını açıklayan De Boer, "Ryan ile her zaman çok iyi çalıştık. Ajax'ta da birlikteydik. Benim için zor bir karardı. Babel'in bu turnuvayı dört gözle beklediğini ve son şansı olarak gördüğünü biliyordum. Onu alıp sonra kadrodan çıkarmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın EURO 2020 aday kadrosu şu şekilde;



