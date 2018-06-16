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Fransa 2 - 1 Avustralya (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.06.2018 14:52 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nın 3. günü, Fransa-Avustralya maçıyla başladı. C Grubu'nda yer alan iki takım arasındaki mücadelede kazanan, 2-1'lik skorla Fransa oldu. Mücadelede iki penaltı kararı çıkarken, Fransa'nın kazandığı penaltıda video yardımcı hakem uygulamasına başvuruldu ve Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. Pogba'nın golüyle Avustralya'yı mağlup eden Fransa, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

Fransa 2 - 1 Avustralya (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fransa, ikinci yarıda bulduğu gollerle Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

C Grubu'nun ilk maçında Dünya Kupası'nı 20 yıl aradan sonra ikinci kez kazanmak isteyen Fransa ile beşinci kez katılan Avustralya karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Fransa, yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann ile ilk dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı.

Oyunda dengeyi kuran Avustralya, 17. dakikada tehlikeli geldi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Aaron Mooy'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Trent Sainsbury'nin köşeye giden kafa vuruşunda Fransa kalecisi Hugo Lloris, son anda topu kornere çeldi.

Kalan dakikalarda iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlandı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Dünya Kupası'nda ilk kez "VAR"a başvuruldu

İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa'da Pogba'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann, Avustralyalı Joshua Risdon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cunha, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen yardımcısının uyarısıyla Dünya Kupası'nda ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Uruguaylı hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. Griezmann, 58. dakikada penaltıyı gole çevirdi: 1-0

Golün hemen ardından sağ kanattan gelişen Avustralya atağında Mooy'un yaptığı ortada Fransa savunmasındaki Umtiti, ceza sahasında topa elle müdahale etti. Cunha, bu kez doğrudan penaltıya hükmetti. Bir dönem Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da da forma giyen Mile Jedinak, penaltı vuruşunu 62. dakikada ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1

Fransa, bu kez gol çizgisi teknolojisinin yardımıyla ikinci golü buldu. Ceza sahası önünde Giroud ile verkaça giren Pogba'nın vuruşu, Avustralya defansı ve üst direğe çarparak kale çizgisini geçti. Gol çizgisi teknolojisinin yardımıyla hakem Cunha, golü geçerli saydı: 2-1

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Fransa, Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Mbappe en genç oyuncu oldu

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Mbappe, Fransa Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda forma giyen en genç oyuncu unvanını elde etti.

Stat: Kazan
Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso (Dk. 78 Matuidi), Kante, Pogba, Dembele (Dk. 70 Fekir), Mbappe, Griezmann (Dk. 70 Giroud)
Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 84 Arzani), Rogic (Dk. 72 Irvine), Nabbout (Dk. 64 Juric)
Goller: Dk. 58 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 81 Pogba (Fransa), Dk. 62 Jedinak (Penaltıdan) (Avustralya)
Sarı kartlar: Dk. 13 Leckie, Dk. 57 Risdon, Dk. 87 Aziz Eraltay (Avustralya), Dk. 76 Tolisso (Fransa)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Avustralya dünya kupası

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