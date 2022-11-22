FRANSA AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Fransa Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Fransa Avustralya maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası açılış maçı Katar ile Ekvador arasında oynandı. Karşılaşmada galip gelen taraf 2-0 üstünlükle Ekvador oldu. Senegal Hollanda maçı 0-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erken, İngiltere ise 6-2 üstünlükle İran'ı devirdi. ABD Galler karşılaşması ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Şimdi gözler bugünkü Dünya Kupası maçlarına çevrildi. Fransa Avustralya maçı canlı izle internette araştırılıyor. İşte Fransa Avustralya maçının saati ve kanalı...

FRANSA AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Avustralya maçı bugün (22 Kasım 2022 Salı) saat 22.00'da oynanacak.

FRANSA AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Avustralya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FRANSA AVUSTRALYA MAÇI CANLI TAKİP

FRANSA AVUSTRALYA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris; Pavard, Upamecano, Konate, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Avustralya: Ryan; Atkinson, Wright, Rowles, Behich; Hrustic, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin

FRANSA DÜNYA KUPASI KADORSU

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AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI KADORSU

AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ



