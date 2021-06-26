SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Fransa Bisiklet Turu'nda açılışı Julian Alaphilippe yaptı!

Fransa Bisiklet Turu'nda açılışı Julian Alaphilippe yaptı!

26.06.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.

Fransa Bisiklet Turu'nda açılışı Julian Alaphilippe yaptı!

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Brest şehri ile Landerneau yerel idaresi arasındaki 197,8 kilometrelik ilk etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 39 dakika 5 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayoyu ele geçirdi.

Tepelik ilk etabı BikeExchange ekibinden Avustralyalı Michael Matthews ikinci, Jumbo-Visma takımının Sloven bisikletçisi Primoz Roglic üçüncü sırada bitirdi.

Organizasyon, Perros-Guirec yerel idaresiyle Mur-de-Bretagne kasabası arasındaki 183,5 kilometrelik ikinci etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Engin Verel, adaylıktan vazgeçti

Engin Verel, adaylıktan vazgeçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.