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Fransa, Cebelitarık'a gol oldu yağdı! Tarihi skor: 14-0!

19.11.2023 01:45 | Son Güncelleme:
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EURO 2024 Elemeleri B Grubu 7. maçında Fransa, Cebelitarık'ı konuk etti. Allianz Riviera'da oynanan müsabaka, tarihi bir skorla sonuçlandı. Ev sahibi ekip Fransa, Kylian Mbappe'nin 3 gol attığı maçta rakibini 14-0 mağlup etti ve 7'de 7 yaptı. İşte detaylar...

Fransa ile Cebelitarık, EURO 2024 Elemeleri B Grubu 7. maçında kozlarını paylaştı. Fransa'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekio, rakibini adeta darmadağın etti ve sahadan tarihi bir skorla ayrıldı.

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Allianz Riviera'da oynanan müsabaka, Fransa'nın 14-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada kendi kalesine Santos, 4. dakikada Thuram, 16. dakikada Zaire-Emey, 30, 74 ve 82. dakikalarda Kylian Mbappe, 34. dakikada Clauss, 36 ve 65. dakikalarda Coman, 37. dakikada Fofana, 63. dakikada Rabiot, 73. dakikada Dembele ile 89. ve 90+1. dakikalarda Olivier Giroud kaydetti.

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Bu sonucun ardından 7'de 7 yapan Fransa, puanını 21'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Henüz puanı bulunmayan Cebelitarık ise 5. sırada yer aldı.

Fransa gelecek maçta Yunanistan deplasmanına çıkacak. Cebelitarık ise Hollanda'yı konuk edecek.

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