Mynet Trend

3 milyon euro ile kaçtı, yakalandı ama...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 14.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

Fransa'da 3 milyon euro nakit paranın bulunduğu teslimat aracıyla kayıplara karışan 28 yaşındaki Adrien Derbez adındaki şüpheli gözaltına alındı. Ancak AFP haber ajansına göre araçtaki 1,5 milyon euro halen kayıp.

3 milyon euro ile kaçtı, yakalandı ama...

Pazatesi sabahı Fransa saatiyle 06:00 gibi üç kişiden oluşan bir ekip, özel bir şekilde korunan teslimat aracıyla Paris'in dışında bulunan Aubervilliers'teki Western Union şubesine para nakli yapmak için yola koyulmuştu.

Araçtaki iki çalışan gerekli miktarda parayı yanlarına alıp teslimatı gerçekleştirdikten sonra geri döndü. Ancak döndüklerine ne araç ne de üçüncü ekip arkadaşları Adrien Derbez ortalıktaydı.

Loomis adındaki nakit para nakil şirketinin beyaz kamyoneti, birkaç blok ötede kapıları açık ve para ortadan kaybolmuş bir halde bulundu. Ancak sürücünün nerede olduğuna dair bir iz yoktu.

Salı günü polis Derbez'in bulunması için bir arama başlattı ve şüphelinin fotoğraflarını dağıtarak görgü tanığı bulmaya çalıştı.

5c650e6ec03c0e1ec8a7086d

ÜÇ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Aynı gün içinde Fransız polisi bir ihbarın üzerine Amiens şehrindeki bir eve baskın düzenledi.

Akşamüstü saatlerinde BFMTV televizyon kanalına göre Derbez bir pencereden banknotlarla dolu birkaç çanta ile kaçmaya çalışırken yakalandı.

Soruşturmanın parçası olarak üç kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgilenen savcı ele geçirilen yüksek miktarda paranın sayıldığını aktardı.

2009 yılında aynı şekilde bir güvenlik aracından 11,6 milyon euro çalan Fransız Toni Musulin, aynı yılın Kasım ayında yakalanmış ve hapiste dört yıl geçirmişti.

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttıTürkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı
Ölü taklidi yaptı manastırdan firar ettiÖlü taklidi yaptı manastırdan firar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa 3 milyon euro gözaltı

En Çok Okunan Trend Haberler

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Anonslar yapılıyor cuma hutbesinde anlatıldı! Her yerde aranıyor

Anonslar yapılıyor cuma hutbesinde anlatıldı! Her yerde aranıyor

Loto milyoneri ikramiyesini böyle aldı!

Loto milyoneri ikramiyesini böyle aldı!

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

Veliaht Prens Kabe'nin çatısına çıktı!

Veliaht Prens Kabe'nin çatısına çıktı!

Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

Ölü taklidi yaptı manastırdan firar etti

Ölü taklidi yaptı manastırdan firar etti

Seri katil öldürdüğü kadınları çizmiş!

Seri katil öldürdüğü kadınları çizmiş!

Öfkeli köpek kedinin üzerine atılırsa

Öfkeli köpek kedinin üzerine atılırsa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.