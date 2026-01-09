Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Fransa'da 380 bin hane elektriksiz kaldı

FRANSA'da etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle 380 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Fransa'da 380 bin hane elektriksiz kaldı

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, ülkenin kuzeyinde ve doğusunda dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren Goretti Fırtınası nedeniyle 32 vilayette ‘turuncu alarm’ seviyesi verildiğini açıkladı. Normandiya bölgesi dahil ülkenin kuzeyinde birçok tren seferinin iptal edildiği aktarıldı.

Fransa’nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, ülke genelinde 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avustralya'da orman yangınları devam ediyorAvustralya'da orman yangınları devam ediyor
Önce kimse anlamadı, görenler şaşkınlıkla izlediÖnce kimse anlamadı, görenler şaşkınlıkla izledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.