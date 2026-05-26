Fransa'da 8 vilayette 'turuncu' alarm! Aşırı sıcaklardan 7 kişi hayatını kaybetti

Fransa’da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, özellikle spor etkinlikleri ve serinlemek amacıyla girilen sularda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Fransa’da boğulma vakaları ve sağlık sorunları nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda boğulma vakası ve sağlık sorunu yaşandığı kaydedildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havada yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de serinlemek için girdiği suda boğulduğunu açıkladı.

Hükümet yetkilileri, spor etkinlikleri sırasında insanların korunması için yerel yönetimlere önlem alma talimatı verildiğini duyurdu.

8 VİLAYETTE 'TURUNCU' ALARM!

Ülkenin meteoroloji servisi Meteo France, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesini "turuncuya" yükseltti. Gün içinde hava sıcaklığının 36 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu RMC kanalında, gelecek günlerde hava durumunun gidişatına göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini duyurdu.

TRENDEKİ YOLCULARI DIŞARI ÇIKARDILAR

Paris-Nice arasında sefer yapan bir tren, dün elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 4 saat durdu. Klima sistemi devre dışı kalan trendeki yüzlerce yolcu, sıcak hava nedeniyle personel tarafından trenin dışına çıkarıldı.

AA-DHA
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

