Trump yine hastane yollarında! Morluklar merak uyandırdı

Donald Trump, sadece 13 ay içinde tam üçüncü kez hastane yollarını tuttu. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yıllık rutin muayenesine giren, ardından Ekim ayında ise "planlı bir takip" gerekçesiyle tekrar doktorların karşısına çıkan Trump’ın bu kadar sık hastaneye gitmesi kamuoyunda büyük bir şüphe uyandırdı.
Hastaneye gidiş zamanlaması ise oldukça manidar. Son dönemde katıldığı halka açık etkinliklerde kameralara yakalanan Trump'ın boynunda, ellerinde ve cildinin farklı yerlerinde morluklar ile garip kızarıklıklar dikkat çekmişti.
Öte yandan son anket sonuçları Trump için tam bir kabusu gözler önüne serdi. Yapılan son Washington Post-ABC News-Ipsos anketine göre, Amerikalıların sadece yüzde 40'ı Trump'ın başkanlık görevini yerine getirebilecek zihinsel keskinliğe sahip olduğuna inanıyor. Bu oran sadece aylar önce yüzde 47 seviyesindeydi. Fiziksel sağlık konusunda da durum farksız. Trump’ın göreve uygun olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 54’ten yüzde 44’e kadar gerilemiş durumda.
Trump’ın sağlık durumunun bu denli sert tartışılması, geçmişteki hamlelerini akıllara getirdi. Seçim döneminde rakibi Joe Biden’ı "yaşlılık ve zihinsel yetersizlik" üzerinden defalarca acımasızca eleştiren Trump, şimdi benzer bir sınavla karşı karşıya kaldı.
