Fransa'da skandal karar, yılın 11'inde bizim çocuklar yok

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımızın formasını terlettiği Lille, tarihindeki 4. şampiyonluğa imza attı.

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı.

Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti.

LIGUE 1'İN SEÇTİĞİ YILIN 11'İ: Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).

