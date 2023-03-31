Fransa Futbol Federasyonu'ndan skandal karar! Oruç molasını yasakladılar, Müslüman futbolcular ayaklandı

Dünyanın önde gelen liglerinden olan İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle Müslüman futbolcuların Ramazan ayı döneminde oruçlarını açabilmeleri için maç sırasında mola verileceğini duyurmuştu.

Fransa Futbol Federasyonu'ndan ise, bu konuda İngiltere'nin aksine şaşırtan bir karar geldi. Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan futbolculara ayrıcalık tanınmayacağını hatırlattı.

"FUTBOL DİNİ DÜŞÜNCELERİ DİKKATE ALMAZ"

Fransa’daki bilgilendirme yazısı yollayan Fransa Futbol Federasyonu, tüzüğündeki 1. maddeyi içeren bir mail gönderdi. Mailde “Futbol, oyuncuların siyasi, dini, ideolojik ve sendikal düşüncelerini dikkate almaz” ifadelerinin yer aldığı mailde, “Bu ilke herkes için geçerlidir. Kurumlar, kulüpler, lisanslı sporcular, hakemler. Bu kurala saygı gösterilmesini sağlamak tüm paydaşların sorumluluğundadır.” denildi.

POGBA, KANTE, MENDY...

Özellikle çok sayıda Afrika göçmeni Müslüman futbolcunun bulunduğu Fransa’da, alınan karara nasıl tepki verileceği merak konusu. Fransa Milli Takımı’nda Paul Pogba, N’golo Kante, Benjamin Mendy, Nabil Fekir gibi birçok önemli isim Müslüman olmalarıyla öne çıkıyor.

