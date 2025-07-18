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Fransa güzeliyle evlenmek için gitti gerçeği duyunca hayatının şokunu yaşadı!

Belçika'da yaşayan yaşlı bir adam, 2007 Fransa güzeli Sophie Vouzelaud ile evleneceği umuduyla Fransa'ya gitti. Ancak Vouzelaud'nun evine vardığında bir dolandırıcılık kurbanı olduğunu öğrendi.

Fransa güzeliyle evlenmek için gitti gerçeği duyunca hayatının şokunu yaşadı!

76 yaşındaki bir Belçikalı, internette kendisini 2007 Fransız güzeli Sophie Couzelaud olarak tanıtan bir dolandırıcının kurbanı oldu.

Fransa güzeliyle evlenmek için gitti gerçeği duyunca hayatının şokunu yaşadı! 1

Romantik bir ilişki içinde olduklarını düşünen Michel, Vouzelaud ile evlenmek için Fransa'nın Haute-Vienne bölgesindeki Saint-Julien köyüne gitti. Michel'i kapıda Vouzelaud'nun gerçek eşi Fabien karşıladı. Michel kendisini "Sophie'nin yeni kocası olarak tanıttı ancak Fabien, Belçikalı emekliye gerçeği anlattı. Sophie, Michel ile hiç konuşmamıştı.

Fransa güzeliyle evlenmek için gitti gerçeği duyunca hayatının şokunu yaşadı! 2

"30 BİN EURO GÖNDERDİM"

Fabien’in "Hiç para gönderdin mi?" sorusuna Michel’in cevabı "30 bin euro gönderdim" oldu. Vouzelaud ve Fabien, Michel’e bütün delilleri saklamasını ve yetkili kurumlara başvurmasını tavsiye etti.

Fransa güzeliyle evlenmek için gitti gerçeği duyunca hayatının şokunu yaşadı! 3

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Fransa
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