Fransa İsviçre maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fransa ile İsviçre karşı karşıya…

Arjantinli Fernando Rapallini’nin düdük çalacağı Fransa-İsviçre maçının galibi, yarı finale yükselecek. F Grubunda oynadığı 3 maçtan 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla grubu lider tamamlayan Fransa, Millî Takımımız ile A Grubundan 3'üncü olarak çıkan İsviçre’yle karşılaşacak.

FRANSA İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak Fransa-İsviçre EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turu mücadelesi, bu akşam saat 22:00’de başlayacak. TRT1 ekranlarından yayınlanacak mücadelede Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Fernando Rapallini düdük çalacak.

Fransa, EURO 2020'de F Grubunda Almanya, Portekiz ve Macaristan'la karşılaşmış ve aldığı 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puanla grubu lider olarak tamamlayarak, bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

A Millî Futbol Takımımızla A Grubunda yarışan İsviçre ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla 3'üncü olarak son 16’ya yükselmişti.

Bu turdan itibaren, maçların normal süresinin eşitlikle sonuçlanması durumunda 30 dakikalık uzatma bölümüne, eşitlik bozulmazsa da penaltı atışlarına geçilecek. EURO 2020'de şampiyon, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla belli olacak.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

İsviçre: Sommer; Akanji, Elvedi, Widmer, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Zuber; Seferovic, Embolo.

Fransa: Lloris; Varane, Pavard, Hernandez; Kimpembe, Pogba, Kante, Griezmann; Tolisso; Benzema, Mbappe.



