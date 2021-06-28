SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fransa İsviçre maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fransa ile İsviçre karşı karşıya…

Fransa İsviçre maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fransa ile İsviçre karşı karşıya…

28.06.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 son 16 turunda İsviçre ile Fransa karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile saat 22:00’de başlayacak Fransa-İsviçre mücadelesi, Romanya’nın başkenti Bükreş’te oynanacak. Bu dev mücadele, Türkiye’den de yakından takip edilecek.

Fransa İsviçre maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fransa ile İsviçre karşı karşıya…

Arjantinli Fernando Rapallini’nin düdük çalacağı Fransa-İsviçre maçının galibi, yarı finale yükselecek. F Grubunda oynadığı 3 maçtan 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla grubu lider tamamlayan Fransa, Millî Takımımız ile A Grubundan 3'üncü olarak çıkan İsviçre’yle karşılaşacak.

FRANSA İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak Fransa-İsviçre EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turu mücadelesi, bu akşam saat 22:00’de başlayacak. TRT1 ekranlarından yayınlanacak mücadelede Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Fernando Rapallini düdük çalacak.

Fransa, EURO 2020'de F Grubunda Almanya, Portekiz ve Macaristan'la karşılaşmış ve aldığı 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puanla grubu lider olarak tamamlayarak, bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

A Millî Futbol Takımımızla A Grubunda yarışan İsviçre ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla 3'üncü olarak son 16’ya yükselmişti.

Bu turdan itibaren, maçların normal süresinin eşitlikle sonuçlanması durumunda 30 dakikalık uzatma bölümüne, eşitlik bozulmazsa da penaltı atışlarına geçilecek. EURO 2020'de şampiyon, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla belli olacak.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

İsviçre: Sommer; Akanji, Elvedi, Widmer, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Zuber; Seferovic, Embolo.

Fransa: Lloris; Varane, Pavard, Hernandez; Kimpembe, Pogba, Kante, Griezmann; Tolisso; Benzema, Mbappe.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
Salih Özcan Köln'de kaldıSalih Özcan Köln'de kaldı
Anahtar Kelimeler:
Fransa İsviçre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Galatasaray'da transfer yasağı krizi!

Galatasaray'da transfer yasağı krizi!

Garry Rodrigues Süper Lig'e dönüyor

Garry Rodrigues Süper Lig'e dönüyor

Taylan Antalyalı'nın tişörtü olay oldu

Taylan Antalyalı'nın tişörtü olay oldu

Beşiktaş'a iki dünya yıldızı birden

Beşiktaş'a iki dünya yıldızı birden

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray'da sürpriz ayrılık

G.Saray'da sürpriz ayrılık

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.