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Fransa Kupası'nda tarihi zafer! Fenerbahçe'nin rakibi Lyon, 5. lig ekibine elendi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.01.2025 08:02
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Fransa Ulusal Lig 3 (5. lig) takımlarından Bourgoin-Jallieu, Fransa Kupası'nda karşılaştığı Lyon'u 4-2 mağlup edip kupa dışına iterek tarihe geçecek bir zafer kazandılar. İşte detaylar...

Fransa Kupası'nda tarihi zafer! Fenerbahçe'nin rakibi Lyon, 5. lig ekibine elendi

Lyon, Fransa Kupası son 32 turunda normal süresi 2-2 biten maçta 5. Lig ekibi Bourgoin'a seri penaltı atışlarında 4-2 yenildi ve turnuvadan elendi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Georges Mikautadze, maça 11'de başladı ve bir de gol attı.

PENALTILARA GİTTİ

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Maçın 20. dakikasında Bourgoin-Jallieu, Mehdi Moujetzky ile öne geçti ve durumu 1-0 yaptı. Ancak güçlü rakip Lyon, çok geçmeden cevap verdi. İlk yarının son dakikalarında, 45’te Nemanja Matic ile skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıda, Lyon’dan Georges Mikautadze, 64. dakikada attığı golle Lyon’u 2-1 öne geçirdi. Ama Bourgoin-Jallieu’dan Moujetzky yeniden sahne alarak 69. dakikada bir gol daha buldu ve maçın kaderini belirleyerek durumu 2-2’ye getirdi. Maçın sonuna kadar başka gol olmamasıyla karşılaşma berabere tamamlandı.

TARİHİ ZAFER

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Bunların ardından, seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Lyon, başlangıçta şanssız bir performans sergileyerek ilk iki penaltısını kaçırdı. Bu durum, Bourgoin-Jallieu için büyük bir avantaj sağladı. Bourgoin, penaltılarda 4-2 galip gelerek Lyon’u şok bir şekilde turnuvanın dışına itti. Bu sonuçla Bourgoin-Jallieu, kupa tarihinde bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ...

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Bourgoin-Jallieu’nun elde ettiği bu zafer, sadece takım için değil, aynı zamanda alt ligde mücadele eden takımlar için de büyük bir ilham kaynağı oldu. Lyon, 22 Ocak 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak, bu karşılaşma öncesinde bu düş kırıklığının onları nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Fransa son dakika galatasaray lyon
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