Fransa Mbappe'yi konuşuyor! Oyundan alınınca hocasına küfretti, kameralara yakalandı

Milli ara dönüşünde Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain, Marsilya'ya konuk oldu. Beraldo'nun 40. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen başkent ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

KAMERALARA YAKALANDI!

Maça ilk 11'de başlayan ancak 63. dakikada çıkarılan Kylian Mbappe şaşkınlığını gizleyemedi. Fransız oyuncunun oyundan çıkarken söylediği kelimeler kameraya yansıdı ve yıldız oyuncunun küfür ettiği iddia edildi.

"BİR ŞEY DUYMADIM"

Maçın ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'ye Mbappe'nin sözleri sorulduğunda Katalan çalıştırıcı, "Bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.





