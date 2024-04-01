SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1
  4. Fransa Mbappe'yi konuşuyor! Oyundan alınınca hocasına küfretti, kameralara yakalandı

Fransa Mbappe'yi konuşuyor! Oyundan alınınca hocasına küfretti, kameralara yakalandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.04.2024 22:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de deplasmanda karşılaştığı Marsilya'yı mağlup eden PSG'de ikinci yarı oyundan alınan Kylian Mbappe teknik direktör Luis Enrique'ye küfrettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Milli ara dönüşünde Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain, Marsilya'ya konuk oldu. Beraldo'nun 40. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen başkent ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

KAMERALARA YAKALANDI!

660af2092b531999c269a1dc

Maça ilk 11'de başlayan ancak 63. dakikada çıkarılan Kylian Mbappe şaşkınlığını gizleyemedi. Fransız oyuncunun oyundan çıkarken söylediği kelimeler kameraya yansıdı ve yıldız oyuncunun küfür ettiği iddia edildi.

"BİR ŞEY DUYMADIM"

mbappe-enrique-1jpg-Ykrv6cRRZECULz8NTTqihQ

Maçın ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'ye Mbappe'nin sözleri sorulduğunda Katalan çalıştırıcı, "Bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Arat 'tepkisiz kalamayız' diyerek açıkladı!Hasan Arat 'tepkisiz kalamayız' diyerek açıkladı!
F1'in sahibi MotoGP'yi satın aldı!F1'in sahibi MotoGP'yi satın aldı!
F.Bahçe maç bileti satışını durdurdu! Ligden çekilme...F.Bahçe maç bileti satışını durdurdu! Ligden çekilme...
Anahtar Kelimeler:
Fransa son dakika luis enrique mbappe maçın
En Çok Okunan Haberler
Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

F.Bahçe maç bileti satışını durdurdu! Ligden çekilme...

F.Bahçe maç bileti satışını durdurdu! Ligden çekilme...

Canlı yayını terk etmişti! Ahmet Hakan'ın şimdi de o köşe yazısı gündem oldu

Canlı yayını terk etmişti! Ahmet Hakan'ın şimdi de o köşe yazısı gündem oldu

Yenilgi sonrası Terim'i yerden yere vurdular!

Yenilgi sonrası Terim'i yerden yere vurdular!

Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu!

Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu!

Aldığı ceza sonrası Osayi'den paylaşım!

Aldığı ceza sonrası Osayi'den paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.