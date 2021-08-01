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Lille 1-0 Paris Saint-Germain (Maç sonucu)

01.08.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille, kulüp tarihinin ilk Fransa Süper Kupası'nı Paris Saint-Germain karşısında kazandı. 7 yıldır bu kupayı müzesine götüren rakibini tek golle deviren Ligue 1'in son şampiyonu, sezona kupayla başladı.

Lille 1-0 Paris Saint-Germain (Maç sonucu)

Fransa Süper Kupası'nda lig şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. İsrail'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Lille oldu.

Lille'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Xeka kaydetti. Xeka'nın uzaktan harika şutundan önce Portekizli futbolcuya pası veren isim Burak Yılmaz oldu.

Burak Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı, 79'da Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu. Zeki Çelik kadroda yer almadı.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan PSG'nin yeni transferi Hakimi, Tel Aviv'de Lille ile oynanan Fransa Süper Kupa maçında tribünlerin sıkça protestosuna maruz kaldı.

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