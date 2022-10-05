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Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 avro yardım yapılacak

05.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 avro yardım yapılacak

Fransa'da devletin Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayan ailelere 150 avro yardımda bulunacağı belirtildi.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, kent ve konuttan sorumlu Bakan Olivier Klein yaptığı açıklamada, "Devlet, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ailelere ayda 150 avro maddi yardımda bulunacak." dedi.

Klein, bu yardımın savaştan kaçan Ukraynalıları kapsadığını belirtti.

Fransa yönetimi, özellikle Arap ve Afrikalı göçmenlere yönelik ayrımcı davrandığı, ancak Ukraynalılar söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sık sık eleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Ukrayna mülteci yardım

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