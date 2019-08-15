SPOR

Fransız basınından Falcao iddiası: Sözleşme uzatıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'nun geleceği ile ilgili Fransız basınında şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Monaco, yıldız futbolcu ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

Fransız basınından Falcao iddiası: Sözleşme uzatıyor!

Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için bir süredir çalıştığı Radamel Falcao için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifi götürdüğünü yazdı. Galatasaray 33 yaşındaki yıldızın transferi için imkanları seferber etmiş ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Son olarak Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve ünlü menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek üzere Fransa'ya gitmişti.

Kolombiyalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. (İHA)


Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldiTürkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdiG.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi
G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray falcao monaco Fransa sSpor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

Olcay imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Olcay imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransız basınından Falcao iddiası: Sözleşme uzatıyor!

Fransız basınından Falcao iddiası

Galatasaray İsmail Çipe'yi KAP'a bildirdi

G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Steven Nzonzi, Galatasaray'a geliyor! Transferi duyurdular

Cimbom'dan transfer bombası! Duyurdular

Terim'den flaş yanıt! İşte o diyalog

Terim'den flaş yanıt! İşte o diyalog

Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray lige iyi başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.