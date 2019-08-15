Fransız basınından Falcao iddiası: Sözleşme uzatıyor!

Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için bir süredir çalıştığı Radamel Falcao için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifi götürdüğünü yazdı. Galatasaray 33 yaşındaki yıldızın transferi için imkanları seferber etmiş ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Son olarak Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve ünlü menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek üzere Fransa'ya gitmişti.
Kolombiyalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. (İHA)
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