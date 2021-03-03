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Fransız model Pauline Tantot’dan ağızları açık bırakan paylaşım

03.03.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Fransız model Pauline Tantot’dan ağızları açık bırakan paylaşım

Pauline Tantot, 5,3 milyon takipçisiyle paylaştığı son fotoğraflardan birinde görenlerin ağzını açık bıraktı. Fransız model, içine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle olay oldu.

Fransız model Pauline Tantot, içine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle paylaştığı fotoğrafı Instagram’ın ateşini yükseltti. Model, en seksi kıyafetlerini sık sık sergilediği Instagram'da 5,3 milyon hayran kitlesine sahip. Fotoğraf salı günü yayınladığından beri, şimdiden yaklaşık 375 bin beğeni ve binlerce yorum topladı.

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Kardeşi Mathilde Tantot ile beraber milyonlarca takipçisine neredeyse her gün çıplak fotoğraflar paylaşan Fransız model en son Sevgililer Günü'ne özel verdiği pozlarla gündeme gelmişti.

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