Fransız mutfağından sofralarımıza gelsin: Ratatouille

Özellikle yaz aylarında taze taze sebze tüketmek isteyenler ve kızartma yaparak daha yüksek kalori almak istemeyenlere özel bu tarif, fırınlanarak pişiriliyor. Her bir sebzenin eşit kalınlıkta dilimlenmesi ve sırayla dizilerek muhteşem bir şekilde görsel şölen yaratılması ile göz dolduran bu tarif, taptaze domates sosu ve sarımsağın aromasıyla da bambaşka bir lezzete kavuşuyor. Büyük küçük herkesin sevebileceği, yaz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden yapılan ratatouille tarifini mutlaka not alın.
MALZEMELER
2 patlıcan
2 kabak
1 büyük boy domates
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
SOSU İÇİN
1 küçük kuru soğan
1 kapya biber
2 domates
4 dal taze kekik
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı karabiber
ÜZERİ İÇİN
1 kaşık zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Domates sosunu hazırlamak için kapya biberini közleyin.
Mutfak robotunun içerisine közlediğiniz kapya biberi, kabuğu soyulmuş 1 domatesi atın, karıştırın.
Bir tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın.
Soğanlar pembeleşip kokusu çıktığında mutfak robotundan çektiğiniz domates ve kapya biberi ekleyin ve pişirmeye devam edin.
Karışımın içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 diş sarımsağı ekleyin.
Sosunuz kıvam alıp koyulaştığında ocaktan alın ve yarısını cam bir fırın kasesinin taban kısmına yayın.
Patlıcan, kabak ve domatesi bol suda yıkayın.
Her bir sebzeyi halka halka olacak şekilde, eşit kalınlıkta kesin.
Mümkünse patlıcanları tuzlu suda kısa bir süre bekletin.
Tüm sebzeleri bir karıştırma kabının içerisine alın ve çiğ sebzelerin üzerine yarım çay bardağı zeytinyağını gezdirin.
Üzerine yeteri kadar tuz ve karabiber ekleyin ve harmanlayın.
Domates sosu yaydığınız fırın kabına tüm sebzeleri halkaları birbirine yaslayarak dizin ve üzerine kalan domates sosunu gezdirin.
Bir miktar daha zeytinyağı ve taze kekik dalı ekledikten sonra fırın kabının üzerini önce yağlı fırın kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kaplayın.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin.
Süre sonunda folyo ve kağıdı kaldırın. Bu şekilde de 20 dakika kızartın.
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