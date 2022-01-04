Fransız mutfağından sofralarımıza gelsin: Ratatouille

Özellikle yaz aylarında taze taze sebze tüketmek isteyenler ve kızartma yaparak daha yüksek kalori almak istemeyenlere özel bu tarif, fırınlanarak pişiriliyor. Her bir sebzenin eşit kalınlıkta dilimlenmesi ve sırayla dizilerek muhteşem bir şekilde görsel şölen yaratılması ile göz dolduran bu tarif, taptaze domates sosu ve sarımsağın aromasıyla da bambaşka bir lezzete kavuşuyor. Büyük küçük herkesin sevebileceği, yaz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden yapılan ratatouille tarifini mutlaka not alın.

RATATOUİLLE TARİFİ

MALZEMELER

2 patlıcan

2 kabak

1 büyük boy domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

SOSU İÇİN

1 küçük kuru soğan

1 kapya biber

2 domates

4 dal taze kekik

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı karabiber

2 diş sarımsak

ÜZERİ İÇİN

1 kaşık zeytinyağı

Taze kekik

HAZIRLANIŞI