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Fransızların meşhur soğan çorbasının sırrı ortaya çıktı!

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Siz de Fransız mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan soğan çorbasının tarifini arayanlardan biriyseniz bu yazımız tam size göre. Temel mutfak becerilerinin ve tekniklerinin yanında komplike beceri ve teknikler gerektirmeyen, rahatlıkla yapabileceğiniz bu tarif sofralarınızda güzel bir çorba alternatifi olabilir.

Fransızların meşhur soğan çorbasının sırrı ortaya çıktı!

Fransız mutfağının en çok merak edilen tariflerinden biri şüphesiz soğan çorbasıdır. Sofralarınıza lezzet katacak Fransız usulü soğan çorbası tarifini sizin için hazırladık. İşte o meşhur Fransız usulü soğan çorbası tarifi...

FRANSIZ USULÜ SOĞAN ÇORBASI

Yapılışını anlatmadan önce ilk olarak malzemelerden bahsedelim.

MALZEMELER

4 adet orta boy kuru soğan
100 gram tereyağı
2 diş sarımsak
2 adet defne yaprağı
2 dal taze kekik
Yarım çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
3 yemek kaşığı un
2 litre et suyu
5 dilim baget ekmek
200 gram gruyere ya da emmental peyniri

HAZIRLANIŞI

İlk olarak 4 adet orta boy kuru soğanın kabuklarını soyun ve ince ince piyazlık olacak şekilde doğrayın. Soğanlarınızı ince ince doğradıktan sonra 2 diş sarımsağı da küçük parçalar halinde doğrayın.
Doğrama işlemlerinizi bitirdikten sonra 100 gram tereyağını büyük boy bir tencereye koyarak eritin. Erittiğiniz tereyağında ince ince doğradığınız kuru soğan ve sarımsağı, 2 adet defneyaprağı ve 2 dal taze kekik ile orta ateşte sotelemeye başlayın. Soteleme işlemine kısık ateşte soğanlar iyice karamelize olana kadar yaklaşık 30 dakika devam edin.
Dilerseniz soteleme işlemini gerçekleştirirken bir yağlı kağıt yardımı ile soğanların terlemesini kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için bir parça yağlı kağıdı tencerenizin üstünü kapatabilecek şekilde kesin. Kestiğiniz yağlı kağıdı ıslatarak soğanların üzerine kapatın ve ara ara soğanlarınızı karıştırın. Bu işlem soğanlarınızın terlemesini hızlandırır.
Yumuşayan soğanlarınızı orta yüksek ateşte 4-5 dakika karıştırmaya devam ederek soğanların renk almasını bekleyin. Bu noktada isteğe bağlı olarak kırmızı şarap kullanıp çorbanızın lezzetini arttırabilirsiniz. 1 su bardağı kırmızı şarabı soğanlarınıza ekleyin. Yüksek ateşte, şarap uçup soğanlar kuruyana kadar kaynatmaya devam edin. Şarap çorbanıza aroma katarak lezzetini güçlendirmenizde yardımcı olur.
Daha sonra aroma vermesi için kullandığınız kuru kekik ve defneyapraklarını tencereden çıkartın.
Renk alan soğanlara 3 yemek kaşığı unu ekleyip 5 dakika kadar kavurun. Un kavrulduktan sonra 2 litre et suyunu tencerenize ekleyin ve çorbanızın kaynamasını bekleyin.
Yaklaşık 25-30 dakika kadar kaynattığınız çorbayı fırına dayanıklı kaselere alın ve üzerlerine birer dilim baget ekmek yerleştirin.
Daha sonra rendelenmiş gruyere ya da emmental peynirini çorbalarınızın üzerine koyun ve 220 derecelik fırında peynirler eriyene kadar pişirin. Gruyere ya da emmental peynirini bulmak zor olabilir. Alternatif olarak 200 gram kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.
Son olarak fırından çıkardığınız çorba kaselerini servis edebilir, leziz soğan çorbasının keyfini çıkarabilirsiniz.

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