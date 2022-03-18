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Fransızların niyeti ciddi! Kerem Aktürkoğlu için teklif...

18.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda eşleştiği Barcelona'ya iki maç sonunda toplamda skorla 2-1 mağlup olarak veda eden ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun her iki karşılaşmada da gösterdiği performans dikkat çekti. Fransız devi, genç yıldız için sarı - kırmızılılara teklif yapma kararı aldı. İşte haberin detayları...

Fransızların niyeti ciddi! Kerem Aktürkoğlu için teklif...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Barcelona'ya iki maç sonunda 2-1'le elenmiş ancak sahada oynanan futbolla alkış almıştı. Sarı - kırmızılılarda performansıyla öne çıkan Kerem Aktürkoğlu için yeni bir iddia gündeme geldi...

Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olimpik Marsilya, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Marsilya'nın ezeli rakibi Olimpik Lyon'un da dahil olduğu transfer yarışı Fransa'da manşetlere taşınırken, Fransız basını Kerem Aktürkoğlu için, "Yeni Cengiz Ünder" benzetmesini yaptı. Fransa'nın devleri sezon sonunda Galatasaray'a teklifte bulunacak.

CENGİZ ÜNDER İLE MARSILYA'DA BULUŞABİLİR

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarılı performans ile birçok takımın transfer listesine girmişti. İspanyol kulüplerinin de radarında olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu için en önemli tekliflerin Fransız kulüplerinden geldiği belirtildi.

Hem Marsilya hem de Lyon "Yeni Cengiz Ünder" olarak nitelendirilen oyuncu için çekişmeli bir yarışa girdi. İki takımda yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Genç yıldız bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 42 maçta 11 gol 7 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig 'de de 8 gol 3 asist yaparken, Avrupa Ligi'nde de 3 gol 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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