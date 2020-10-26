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Freddy veya Jason değil... En çok kâr getiren korku filmi karakteri belli oldu!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Forbes dergisi yaptığı bir araştırmayla en çok kazanç sağlayan korku filmi karakterini tespit etti. En çok kâr getiren korku filmi karakteri ne Freddy ne de Jason oluyor.

Freddy veya Jason değil... En çok kâr getiren korku filmi karakteri belli oldu!

Tüm zamanların en çok kazanç sağlayan korku filminden sonra Forbes, yeni liste yayınlayarak en çok kazanç sağlayan korku filmi karakterini açıkladı. Ülkemizde korku filmi deyince akıllara gelen Freddy, Jason veya çocukluk kâbusumuz Chucky, listede yer alsa da zirvede başka bir isim yer alıyor.

Forbes’tan Scott Mendelson, konu hakkında bir araştırma yapıyor ve araştırmasına göre en çok kâr getiren korku filmi karakterinin Saw, yani Türkiye’deki adıyla Testere film serisindeki Jigsaw olduğu ortaya çıkıyor. İkonik karakter Jigsaw’un yer aldığı Testere (Saw) filmi 75 milyon dolar bütçesine karşılık 982 milyon hasılat elde ediyor.

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İşte filmlerin bütçeleri ve elde ettikleri gişe hasılatlarına göre en karlı korku karakterleri...

9- Chucky (6 film) Hasılat: 217.1 milyon dolar, Bütçe: 82 milyon dolar
8- Pinhead (4 film) Hasılat: 48 milyon dolar, Bütçe: 14 milyon dolar
7- Hannibal Lecter (5 film) Hasılat: 921.5 milyon dolar, Bütçe: 235 milyon dolar
6- Freddy Krueger (9 film) Hasılat: 457 milyon dolar, Bütçe: 110 milyon dolar
5- Leatherface (8 film) Hasılat: 246.6 milyon dolar, Bütçe: 49.5 milyon dolar
4- Ghostface (5 film) Hasılat: 603.2 milyon dolar, Bütçe: 119 milyon dolar
3- Jason Vororhees (12 film) Hasılat: 466 milyon dolar, Bütçe: 79 milyon dolar
2- Michael Myers (12 film) Hasılat: 619 milyon dolar, Bütçe: 93.3 milyon dolar
1- Jigsaw (8 film) Hasılat: 982.4 milyon dolar, Bütçe: 75 milyon dolar

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